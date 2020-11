Selvaggia Lucarelli, il “triangolo” con Conticini e il fidanzato della giornalista

Selvaggia Lucarelli ha condiviso uno scatto che la ritrae insieme a Paolo Conticini e Veera Kinnunen: la reazione del fidanzato della giornalista

La Lucarelli non ha mai nascosto l’interesse verso Paolo Conticini durante il programma Ballando con le Stelle. Più volte la giornalista ha elargito parole a dir poco entusiastiche nei confronti dell’attore toscano ma questa volta è arrivato il commento risentito del fidanzato della giudice di Ballando. Selvaggia Lucarelli ha pubblicato una foto che la ritrae insieme a Paolo Conticini e Veera Kinnunen e ha aggiunto la didascalia: “È stato bello”. Lorenzo Biagiarelli ha commentato con “Io lo sono tuttora” e l’attore ha scritto la parola “Selvaggia”, accompagnata dall’emoticon delle fiamme che bruciano. Un simpatico “siparietto” che ha scatenato le parole divertite dei fan di Ballando con le Stelle. Come diceva il buon Renato Zero anni fa, il “triangolo no, non l’avevo considerato”. Lo scambio di battute è stato bonariamente degno della canzone tanto amata dai “sorcini”.

Lorenzo Biagiarelli, chi è il fidanzato di Selvaggia Lucarelli

Il fidanzato di Selvaggia Lucarelli è uno chef, e anzi, ama definirsi un “social chef”. Sul suo profilo Instagram condivide numerose ricette. Attualmente è il cuoco del programma “È sempre mezzogiorno”, condotto da Antonella Clerici su Rai Uno. Lorenzo Biagiarelli ha conosciuto la nota giornalista tramite i social, precisamente su Facebook e l’ha conquistata con una nota vocale sulle note di una canzone dei Pooh. Il 28 ottobre hanno festeggiato 5 anni insieme e lui ha voluto celebrare l’anniversario con una foto che, come ha scritto lui stesso: “io mangio e lei è bellissima”. I due sono molto affiatati e tra di loro la differenza d’età non è un problema. Selvaggia è nata nel 1972 mentre lui è del 1990.

Tra gli interessi di Lorenzo rientrano oltre alla cucina anche i viaggi, la serie tv Star Wars e i piatti tipici giapponesi.

