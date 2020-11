Andrea Zelletta, crollo nella casa del GF Vip: abbandona pure lui? L’ex tronista, dopo la sicurezza di ieri, oggi è entrato in crisi alla possibilità di restare altri due mesi e mezzo

Anche Andrea Zelletta comincia ad avere dubbi sulla sua permanenza nel GF Vip. Dopo aver appreso la notizia del prolungamento, ha reagito con abbastanza entusiasmo: “Ho fatto mille provini per venire qua, ho mangiato la polvere per strada, non mollo, posso stare qua pure fino a ferragosto“. Oggi insieme ai ragazzi ha metabolizzato la notizia, soprattutto quando ha visto tante persone attorno a lui decidere di mollare senza esitazione.

Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta in crisi dopo la notizia del prolungamento: “Non so se ce la faccio senza di voi”

Così, all’improvviso, è scoppiato in lacrime mentre era insieme ai suoi amici. “Non mi permetterei mai di chiedervi di restare, solo che pensare di restare qua senza di voi e stare con altre persone che non conosco mi fa stare male” ha rivelato ad Elisabetta Gregoraci, che commossa è scoppiata a piangere insieme a lui. “Poi penso anche a Natalia, posso lasciarla da sola così tanto tempo? Posso addossarle tutto, anche l’affitto, come fa a pagarlo da sola? Deve lasciare la casa e fare un trasloco?”.

