Barbara D’Urso abbonda di eleganza: selfie “smack” in dolce compagnia – FOTO

Barbara D’Urso in anteprima di bellezza mostra l’aspetto sublime ed elegante del suo vestito: tutto in dolce compagnia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Altro selfie da ricordare per Barbara “Carmelita” D’Urso, inondata da una bellezza, legata ad un’eleganza fuori discussione, nonostante l’età. La conduttrice di “Domenica Live” ha ormai imparato a fare “orecchie da mercante” di fronte alle critiche che puntuali arrivano sul suo conto.

D’altronde ha già avuto modo di dimostrare a tutti che può ancora dire la sua, dall’alto dei suoi oltre 60 anni. Quale occasione se non il talk show televisivo di Canale 5 per mettere in risalto il suo innato talento? Le ultime puntate dello show televisivo di domenica pomeriggio hanno riservato enormi sorprese tra gli ospiti. Un argomento su tutti, che ha sorpreso non poco la “Carmelita” partenopea è la tresca amorosa tra Taylor Mega (ospite in studio) e Flavio Briatore.

L’indiscrezione “bomba” è stata lanciata proprio dall’attrice 27enne, che ha anche svelato i particolari sulla presunta litigata in albergo con l’allora compagna dell’imprenditore, Elisabetta Gregoraci: “Mi ha inveito contro…”

Barbara D’Urso e la compagnia dal cuore di “Pepe”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Nonostante il clamore mediatico in studio a “Domenica Live”, Barbara D’Urso ha dato l’opportunità a tutti di intervenire sulle proprie “faccende” personali. E allora perchè criticarla in malo modo sui social? Cosa ha mai fatto di male la nostra “Carmelita”?

La risposta al quesito, a detta di molti va ricercata negli ingiustificati scatti alla moda, considerata una certa età. Ma il mondo è “bello” perchè è vario e zeppo di sorprese e allora perchè non scegliere di vivere con immensa libertà, il più a lungo possibile?

Questa è la filosofia di Barbara D’Urso che abbraccia la coorte del “guarda e passa” dantesco e va spedita per la strada dei suoi desideri. Gli stessi che condivide con una delle compagne, spesso ospiti al suo programma e con la quale ha uno splendido rapporto d’amicizia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Si tratta di Franceska Pepe, la concorrente del GF 2020 che è passata sotto le “spoglie” inviperite del politico Vittorio Sgarbi, non senza polemiche. Le due donne, maestre del “flirt” e professoresse dell’amore si son ritagliate un pò di relax insieme, per immortalare un momento davvero felice, ovvero un selfie “smack” che mette in risalto la loro splendida eleganza e una bellezza sopraffina, unica nel suo genere

