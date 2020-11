Diletta Leotta sempre più spettacolare sui social network: la giornalista ha condiviso un nuovo scatto da cardiopalma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta Leotta è sicuramente una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. La siciliana ha saputo conquistare il cuore dei fan con la sua simpatia e la sua bellezza senza limiti. La giornalista di Dazn è sempre attivissima sui social network e ama postare ogni giorno scatti e stories piccanti in cui mette in mostra il suo fascino e il suo corpo da urlo.

Diletta, poco fa, ha postato una nuova foto fenomenale che ha letteralmente fatto incantare i suoi ammiratori. La nativa di Catania ha scritto nella didascalia la sua lista dei desideri. L’immagine ha quasi catturato 200mila cuoricini.

Diletta Leotta seduta sul pavimento: che bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta, nell’ultimo scatto postato in rete, è seduta sul pavimento e sta usando uno smartphone nuovo. La siciliana guarda con delicatezza verso la fotocamera e il suo sorriso luminoso non passa inosservato. La 29enne indossa una magliettina bianca cortissima e la sua schiena è totalmente scoperta.

La Leotta ha riportato la sua lista dei desideri per il prossimo Black Friday nella didascalia. Questo evento cade il venerdì dopo il giorno del ringraziamento in America e si è esteso da qualche anno in tutto il mondo. Le grandi catene mettono sul mercato i prodotti ad un prezzo vantaggioso in modo da aumentare le vendite in maniera consistente. Il sogno di Diletta è uno smartphone uscito un paio di mesi fa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

La conduttrice è semplicemente irresistibile: le sue curve da arresto cardiaco non passano mai inosservate e fanno impazzire i fan.

