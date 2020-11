Lucia Javorcekova non smette di incantare su Instagram: la nota influencer ha postato l’ennesimo scatto bollente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova)

Lucia Javorcekova non smette di incantare e continua a postare foto bollenti in cui mette in mostra il suo corpo meraviglioso. La ragazza, diventata famosa in Italia per aver partecipato ad un gioco piccante (conquistandosi il nomignolo di ‘Mozzarellona’), delizia ogni giorno la sua platea con scatti al limite del proibito.

Lucia è dotata di una sensualità fuori dal comune e le sue curve mandano in tilt il mondo dei social network. La modella slovacca, poco fa, ha postato uno scatto in costume in cui ha piazzato il suo panoramico fondoschiena in primissimo piano. Inutile dire che la fotografia ha avuto un ottimo riscontro in termini di likes e commenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Francesca Brambilla, bikini esplosivo e décolleté da paura: spettacolare – FOTO

Lucia Javorcekova, costume a perizoma favoloso e fondoschiena da infarto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova)

Lucia, nell’ultimo scatto condiviso in rete, è in una splendida piscina. Stando a quanto si legge nel post, la ragazza era a Dubai. La modella slovacca indossava un costumino a perizoma che mise in evidenza il suo panoramico fondoschiena. Il suo lato A è seminascosto, ma lascia comunque ben poco spazio all’immaginazione.

Il post ha già collezionato 58mila cuoricini e numerosi commenti. Gli utenti stanno postando tantissimi apprezzamenti ed emoticon eloquenti. La Javorcekova ha chiesto ai suoi fan di fare un giochino: bisogna indovinare il luogo della sua prossima destinazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Le Iene, Alessia Marcuzzi incidente bollente: durante il balletto escono le mutandine – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova)

Lucia, qualche giorno fa, paralizzò i social con uno scatto prorompente in cui mise il suo décolleté in primissimo piano.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter