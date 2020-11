Indiscrezione choc sull’ex Miss Italia, Anna Valle: “Non c’è rimedio”

La super modella e attrice Anna Valle arresta la sua ascesa nel ruolo di attrice: “C’è un male che mi affligge, ma non c’è rimedio alcuno”

Apparsa sul piccolo schermo pochi giorni fa, l’attrice ed ex modella italiana, Anna Valle non riuscirà più ad intonare le migliori battute durante le recitazioni cinematografiche. Tutta colpa di un malanno che da un pò di tempo a questa parte affligge la sua vita.

All’inizio sembrava si trattasse di un problema di poco conto e invece Anna deve far fronte ad un vero e proprio “grattacapo”. L’attrice si è accolltata il ruolo di protagonista del film “Vite in fuga” che domenica scorsa ha superato negli ascolti, persino l’evento pomeridiano di Barbara D’Urso, “Domenica Live“.

Un successo inaspettato per la produzione, che stasera manderà in onda la seconda puntata del sequel mozzafiato con Claudio Gioè e Francesco Arca. L’ex vincitrice di Miss Italia 1995 è tornata a sorprendere i telespettatori, ma non ha garantito un futuro fatto di rosee aspettative

Anna Valle, un successo sotto i riflettori che fa felice…a metà

Ne è passato di tempo dall’ultima apparizione di Anna Valle, tra i cast cinematografici italiani. Ed ora che è tornata a brillare con le sue straordinarie capacità artistiche non ne vuol sapere di abbandonare i remi in barca.

Nonostante ciò ha deciso di “convivere” con ciò che ormai definisce un male incurabile. Il personaggio di Silvia Caruana, nella fiction che ha neutralizzato letteralmente ogni placcaggio della concorrenza non ha alcuna intenzione di abbandonare i riflettori.

Eppure Anna, nonostante le analisi dettagliate nei più grandi plessi specialistici sanitari non è riuscita a scardinare la cosiddetta sindrome del “colon irritabile”. L’attrice si è espressa così durante l’intervista nel salotto di “Vieni da Me“: “Mi devo rassegnare, ci dovrò convivere. Ad oggi purtroppo devo dire che è un problema che non va più via”.

Nonostante l’adottamento di un regime alimentare piuttosto salutare restano frequenti i fortissimi dolori allo stomaco. Per ora non c’è alcun rimedio per superare il malanno, ma i suoi fans si augurano che il coraggio e la forza interiore della super attrice capitolina prevalgano sempre e dovunque

