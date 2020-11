“Sta arrivando il bel tempo” per l’attrice Mavina Graziani, top model per un’occasione unica, che la vedrà presto sotto i riflettori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mavina Graziani 💙 (@mavinagraziani)

Uno sguardo fulmineo e la bellezza raccolta nei capi invernali sono pronti a tagliare il traguardo dell’anteprima e mostrare i loro “artigli” sul palcoscenico che conta. Così la talentuosa attrice, Mavina Graziani ha deciso di rompere il ghiaccio e mettere a nudo ciò che non è stato possibile assistere in questo periodo.

Naturalmente si intende il posto da cui proviene, ricamato alla moda, ma soprattutto indice di esposizione al pubblico. L’artista romana ha dovuto ricorrere a molti sacrifici prima di accendersi con il suo impeccabile talento da attrice indiscussa del cinema moderno.

In più Mavina deve ottemperare al ruolo di madre di ben tre figli, quindi dare spazio a coltivare una bellezza oltre i limiti le risulta piuttosto complicato. Anche se in alcuni scatti pubblicati sui social network si intravede tutto il fascino mozzafiato, che farebbe invidia a molti

Mavina Graziani pronta al grande salto tra i grandi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mavina Graziani 💙 (@mavinagraziani)

Dopo tanta “gavetta” dietro le quinte, Mavina Graziani è pronta a prendersi il… “cinema”. L’attrice romana ha speso tanta energia prima di rendersi utile sotto il bagliore dei riflettori. Un pò per gli impegni familiari, un pò per il periodo che trascorriamo. La quale l’ha costretta a rintanarsi in casa, lontano da tutti i suoi colleghi di lavoro.

Alcune versioni super sexy del suo essere donna fanno da “specchio” alle doti innate di questa attrice, pronta a prendersi la scena, non appena tutto si aggiusterà. “L’inverno sta arrivando…voi siete pronti?” – così recita il monito di Mavina su Instagram, che intercetta lo spazio temporale d’attesa e comunica alla “piazza” che presto sarà in “pista”.

In programma sulle frequenze streaming di Netflix, Mavina sarà protagonista, nelle vesti di attrice fashion girl per “Squadra Mobile”, al fianco di Raoul Bova e “3 Attori In Affitto” con Ludovico Fremont.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mavina Graziani 💙 (@mavinagraziani)

Mavina Graziani dunque scalda i motori del successo proponendo un’anteprima del “sotto le stelle” sui social, davvero mozzafiato. Sotto il cappello e il cappotto di lana grigi si nasconde l’impeto di un talento da recitazione, pronto a scoprire le sue “carte” intime e sorprendere a freddo la curiosità di fans e telespettatori

