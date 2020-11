L’Eredità, Massimo Cannoletta: “L’ingiusto destino, poi la rivincita”

Il campionissimo de L’Eredità, Massimo Cannoletta continua a sfatare tabù, “ma il mio successo è arrivato in un momento di forte esigenza”

E’ ormai celebre e noto agli occhi di tutti, il campionissimo “divulgatore” del sapere e concorrente attuale de “L’Eredità”. Il suo nome è Massimo Cannoletta, colui che ha battuto ogni forma di record, mai raggiunta da nessun partecipante, da quando va in onda il quiz show più seguito della Rai.

E’ campione “fisso” in studio, ormai dal 1 Novembre ed ora anche l’appuntamento con la ghigliottina ha raggiunto la cifra record di 10 “ticket” consecutivi. Si tratta di uno dei tanti momenti di gioia, dall’inizio della sua scalata al “potere” del sapere. Qualche settimana fa aveva raggiunto e superato l’ex campionessa de L’Eredità, arrivando a toccare le 18 apparizioni consecutive.

Da allora i telespettatori hanno perso il conto delle presenze, in quanto Massimo Cannoletta è ancora lì, seduto sul suo affezionatissimo sgabello rosso. Che un giorno si porterà a casa, magari con in tasca un nuovo record che va oltre i 130 mila euro, finora acquisiti

Il racconto di Massimo Cannoletta: il miracolo “Eredità”

Da quando è giunto per la prima volta a “L’Eredità“, il divulgatore Massimo Cannoletta non ha mai più smesso di regalare gioie ai telespettatori da casa. Il divulgatore del sapere ci ha preso davvero “gusto”, acquisendo una certa confidenza con il montepremi finale.

Per lui arrivare all’ultima curva dopo un percorso irto di ostacoli è diventato ormai un “gioco da ragazzi”. D’altronde parliamo di un personaggio laureato in Scienze Politiche, che parla ben tre lingue e ha un determinato feeling con la cultura generale. Inoltre è anche un “divulgatore” di momenti felici, pubblicati sui social network, dove ormai lo seguono in tantissimi. Ed ogni qualvolta sfiora una vincita o riesce ad accaparrarsi il montepremi finale, si verifica sempre un tripudio di likes non indifferente.

Stando ai suoi racconti, un tempo, già aveva tentato di entrare nel cuore degli appassionati del programma “L’Eredità”, ma fu scartato nei provini di iniziazione.

Organizzatore di eventi nazionali e sulle navi da crociera ha risentito fortemente dell’ascesa del coronavirus in Italia. Tant’è che l’ingiusto destino per Massimo Cannoletta si è trasformato in una vera e propria rivincita di grandissimo valore e a suon di record imprevedibili

