Francesco Oppini discute con gli autori e piange in bagno: “Non so che fare”

Francesco Oppini questa mattina ha avuto un nuovo crollo nella casa del GF Vip. Tutto è cominciato quando ha parlato un po’ con il suo amico Tommaso Zorzi del prolungamento, e l’influencer gli ha rivelato che anche lui oramai non sa cosa fare. Francesco ha sottolineato che non è obbligato a fare nulla, e dopo due minuti è stato chiamato in confessionale. Gli autori lo hanno rimproverato, gli hanno detto di parlare con loro e di non appesantire l’umore degli altri ragazzi nella casa.

Francesco Oppini crolla dopo essere stato rimproverato dagli autori: “Mi hanno detto di non parlarne sempre”

Quando Francesco è uscito dal confessionale è scoppiato in lacrime, Tommaso lo ha seguito in bagno e sono stati chiusi lì per diversi minuti a piangere insieme. Oppini gli ha detto di essere dispiaciuto perché lo appesantisce con i suoi problemi e Tommaso lo ha rassicurato continuando ad abbracciarlo. Dopo un po’ è arrivata anche Stefania Orlando che ha confortato l’amico. “Non devi vergognarti, è una cosa bella, tu il tuo contratto lo stai onorando quindi non stai mollando. Stai rifiutando una proroga“.

Francesco in lacrime ha rivelato che vorrebbe lasciare la casa tutti i giorni, ma non lo fa per rispettare il contratto, e che per questo gli viene difficile pensare di riuscire a rimanere nella casa. Non ha ancora preso una decisione definitiva, ma sembra abbastanza determinato ad andare via.