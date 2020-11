Zoe Cristofoli bellissima con minigonna e tacchi alti, da svenire-FOTO

L’influencer Zoe Cristofoli ha condiviso una foto su Instagram in cui appare con una minigonna e tacchi vertiginosi, che spettacolo

La bellissima influencer Zoe Cristofoli su Instagram appare sensuale più che mai con minigonna e tacchi alti in giro per la strada. La Cristofoli certo non è una che passa inosservata, ha un look sempre molto aggressivo e forte. Le piacciono gli abiti leopardati le minigonne e i tacchi alti. Il suo corpo è poi ricoperto letteralmente di tatuaggi, perciò è riconoscibile ovunque. Poi è biondissima e con labbra carnose.

Zoe Cristofoli l’influencer tosta nello stile e nello sport

La Cristofoli non è solo aggressiva nello stile che ha nel vestirsi ma anche nello sport, non a caso viene chiamata la tigre di Verona. Pratica infatti il pugilato, sport interessante per una donna dal momento che bisogna picchiare duro, ma lei non ha paura ha un gran carattere e molta resistenza. In un video pubblicato su Instagram infatti atterra il suo allenatore sul ring. L’influencer è tosta anche in amore? al momento sta insieme al calciatore del Milan Theo Hernandez.

I due sono molto simili ed entrambi molto tatuati, quindi si sono trovati. Lui le ha organizzato una festa a sorpresa meravigliosa per il suo compleanno qualche mese fa. Prima di fidanzarsi con il calciatore, l’influencer ha avuto due storie con due personaggi noti. Uno è Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne oggi felicemente fidanzato. Mentre l’altra storia molto chiacchierata he ha avuto è che con Fabrizio Corona, la relazione è durata poco però. E subito dopo che si sono lasciati Corona ha dichiarato di non riuscire più ad amare una donna dopo Belen Rodriguez.

Anche recentemente aveva ribadito che nella sua vita ha amato solo due donne, la prima probabilmente è stata Nina Moric e la seconda Belen. Certo non deve aver fatto piacere alla Cristofoli sentire queste parole, ma ormai è acqua passata e lei oggi è felice accanto a Theo.

