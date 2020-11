Belen Rodriguez, strike a pose con camicetta a pois: favolosa – FOTO

La showgirl argentina, Belen Rodriguez pubblica una foto su Instagram con effetto “beauty fashion”: i follower intonano il suo nome

Il 2020 per Belen Rodriguez si sta chiudendo davvero in un sorprendente stato di grazia. L’ex conduttrice di Colorado, dopo aver patito le sofferenze estive, dovute alla separazione con Stefano De Martino ha ritrovato l’amore più romantico. Il merito è stato tutto del compagno, molto più giovane di lei ed ex parrucchiere della Milano fashion.

Parliamo di Antonino Spinalbese, che ha addirittura lasciato il posto di lavoro, pur di coltivare il sogno di un amore inatteso. Insieme hanno deciso di dare una svolta alla propria esistenza, trasgredendo persino le restrizioni anti Covid, pur di celebrare la loro incredibile passione.

In questi giorni, però qualche ex “fiamma” della modella argentina ha pensato bene di mettere i bastoni tra le ruote ad un rapporto che ormai va a gonfie vele. Si tratta del primissimo fidanzato di Belen, da quando lei è in Italia. Una volta venuto a conoscenza del nuovo e incredibile flirt amoroso tra lei e Spinalbese, lo stesso aveva approfittato per parlare del passato di Belen e di quando lei ricopriva il ruolo di ballerina da cubo, in alcuni “night club” della zona

Belen Rodriguez, bellezza elegante e fisico smagliante: fan in delirio

La showgirl argentina, Belen Rodriguez continua a celebrare al meglio il suo momento di forma strepitoso, addolcito da un nuovo rapporto di passione. Tra le e Antonino Spinalbese ormai è amore puro e i due non hanno tardato a misurare il loro fortissimo legame in pubblico.

Tra un bacio e l’altro, nei luoghi più incanatati e mozzafiato del Belpaese i due sono richiestissimi anche dalla platea Instagram, dove ogni giorno si rivelano assoluti protagonisti. Ma la “voce grossa” è sicuramente per la supermodella sudamericana, completamente trasformata sia moralmente che fisicamente, rispetto a qualche mese fa.

Tra scatti fashion, in preda all’eleganza e alla felicità ritrovata, che hanno condoto Belen nell'”Empireo” degli dei, spicca un ritratto che mette in risalto le sue doti da modella da passerella. “Strike a pose” con gonnellina in pelle e camicetta a pois, sbottonata.

Un sogno fantastico per i follower che hanno celebrato ancora una volta il momento favoloso che sta vivendo Belen, completamente rivitalizzata come donna, tra le braccia di “Madre Natura”

