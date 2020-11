Alena Seredova in cura dopo Buffon: “Sì, ci sono andata e…” – FOTO

L’attrice e modella ceca, Alena Seredova rivela tra le storie di Instagram stralci del suo passato con Gigi: “Si, andai perchè…”

Dopo il grande successo sotto i riflettori della moda e dello spettacolo, Alena Seredova sembrava si fosse rintanata nelle faccende casalinghe, lontano da tutti. La scelta di defilarsi è stata anche un pò voluta per la delusione avuta dal rapporto con il suo ex marito Gigi Buffon.

Ma a differenza di come si pensa, Alena, protagonista anche del cinema sotto le “stelle” dimostra di avere ancora tanti amici, che sono pronti a condividere le intimità più segrete con lei. Testimonianza di rapporti idilliaci con i fans è Instagram, la piattaforma social dove la Seredova spende la maggior parte del suo tempo libero.

Negli ultimi 15 giorni, la showgirl ceca è stata costretta a restare lontano dagli affetti familiari, nella sua casa di Torino. Il tutto perchè ha contratto il Covid-19, rinvenendo la sintomaticità della malattia

Alena Seredova, la rivelazione choc alla domanda “segreta”

Non sono stati giorni felici e in preda alla tranquillità per l’ex modella e attrice del panorama cinematografico, Alena Seredova. Conosciuta per aver sposato l’ex campione del mondo 2006, Gigi Buffon ha rivelato attraverso le dirette Instagram, visibili tra le sue storie, di star trascorrendo la quarantena nella sua casa di Torino, dove viveva con Gigi e lontano dai figli.

Avendo avuto un pò di tempo libero dalle solite faccende di casa, Alena ha intavolato discorsi intimi con i suoi ammiratori che si sono aperti con lei a 360 gradi. Tra una domanda e l’altra spunta il suggerimento per un esperto psicanalista che va a riprendere le “perfidie” del passato, trascorso con l’ex marito.

All’interrogativo “Ci sei mai stata dallo psicologo?”, Alena Seredova risponde un pò provata, riportando alla luce l’ex rapporto con Gigi Buffon

“Sì, ci sono stata un anno dopo essermi lasciata con lui, per farmi dare qualche consiglio su come gestire i ragazzi”. Parole che risuonano in maniera “straziante” nel cuore di tutti i follower di Alena che hanno appena scoperto che la modella ceca provava davvero tanto amore per Gigi Buffon. E per lei non è stato assolutamente facile riprendersi dalla deludente separazione

