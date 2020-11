D’Amico e Buffon, quando la Seredova lanciava le frecciate

Alena Seredova è confinata in casa da ormai due settimane per il Covid, spuntano alcune confessioni da parte sua sull’ex Gigi Buffon

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova)

La showgirl Alena Seredova, tramite un annuncio su Instagram lo scorso 13 novembre aveva dichiarato ai suoi followers di essere risultata positiva al Covid. “Positiva e sintomatica. Nonostante sia stata davvero molto attenta ho incontrato questo sgradito inconveniente”, scriveva a commento di una foto che la vedeva senza trucco e con i capelli in disordine, molto provata e afflitta.

Proprio sulla sua pagina Instagram in questi giorni ha avuto modo di rispondere a molte domande che le sono state poste dai fan, così Alena ha spiegato: “Sono un paio di giorni che sto molto meglio, che sono di nuovo piena di energia. Sono strafelice di questo. Purtroppo però il secondo tampone di controllo è risultato ancora positivo perciò sono ancora chiusa. Sono molto delusa da questo”. La modella è asintomatica e precisa: “Non ho perso subito il gusto e l’olfatto, è successo dopo qualche giorno. Ora sta tornando piano piano…”.

LEGGI ANCHE –> Paola Di Benedetto: dichiarazione sconvolgente ad Ogni Mattina – VIDEO

Tra le mancanze più grandi per lei però la possibilità di abbracciare i suoi figli, “Ho una mancanza assurda dei ragazzi, anche se sono strafortunata perché posso vederli dalla finestra”. La piccola di casa però che ha solo 6 mesi, Vivienne nata dalla relazione con Alessandro Nasi, è quella di cui sente più la mancanza ed il desiderio di stringerla a sé.

Alena, quello scatto virale davanti la marca di sottaceti “D’Amico”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nardine Satrapi (@lady_nardine)

Adesso Alena Seredova sembra stare molto meglio, lo ha detto lei stessa nelle sue lunghe chiacchierate con i follower, un modo alternativo per raccontarsi e passare il tempo che sembra essere infinito quando si è segregati in casa. La modella ceca dopo il matrimonio con il calciatore Gianluigi Buffon ha svoltato pagina anche se con lui è legata per via dei figli avuti insieme, Louis Thomas di 12 anni e David Lee di 11.

LEGGI ANCHE –> Eros Ramazzotti, l’addio all’amico che non c’è più – FOTO

Solo un anno fa Alena Seredova aveva postato uno scatto che presto era diventato virale sui social: la modella si era fatta immortalare accanto al cartello della nota marca di sottaceti “D’Amico” con chiarissimo riferimento a Ilaria D’Amico, fidanzata con Gigi Buffon. Lo scatto suscitò ilarità e qualche risata da parte di tutti quelli che la seguono.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova)

Lei è riuscita con grande classe a fare dell’ironia sulla donna che è stata in qualche modo la causa della loro separazione. Ilaria D’Amico e Buffon nel frattempo hanno avuto un figlio, Leopoldo Mattia. Anche Alena però è contenta e a distanza di anni sta conducendo a gonfie vele la su vita come mamma e imprenditrice di sé stessa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.