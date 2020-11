Paola Di Benedetto: dichiarazione sconvolgente ad Ogni Mattina – VIDEO

Ospite della trasmissione televisiva Ogni Mattina, Paola di Benedetto, si pronuncia esplicitamente sulla sua “mascolinità”.

La vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip ha rilasciato una dichiarazione impossibile da ignorare. Durante la trasmissione di Ogni Mattina andata in onda nella giornata di oggi, Paola Di Benedetto, è intervenuta a sostengo di tutte quelle donne che nella loro vita si sono sentite inadeguate oppure non libere di essere pienamente se stesse.

La trasmissione, condotta da Adriana Volpe, ha saputo regalare a molte altre donne, ed in una giornata con così tanta risolanza internazionale, la possibilità di esprimersi su alcune loro esperienze personali. In seguito ad altri interventi, e confrontandosi gioiosamente con la seconda ex coinquilina della casa del GF, la giovane ed intraprendente Paola ha affermato con schientezza quale sia un lato di lei che ha fino ad ora tenuto nascosto.

Paola Di Benedetto: tra rivelazioni e solidarietà femminile

Nella giornata internazionale dedicata alla violenza contro le donne Paola e Adriana hanno fatto sentire la loro voce ed il feeling che le lega. La showgirl Paola si espressa per prima ed in merito alla sua tendenza da “maschiaccio” che da bambina la rendeva diversa dalle altre. Era un modo di dimostrare la sua personalità fuori dagli schemi dogmatici imposti dalla società. Secondo cui le donne dovrebbero rispettare dei canoni prestabiliti fin dalla tenere età. Invece Paola era già da bambina, e fortunatamente, una piccola ribelle.

Inoltre, ha esordito dicendo “odiavo essere donna”. Paola, infatti, durante il periodo della sua adolescenza soleva nascondere il più possibile le sue forme per apparire quanto più possibile simile nell’aspetto ad un ragazzo. Non voleva ostentare la sua femminilità in nessun modo, racconta e confessa la giovane soubrette di fronte allo sguardo impressionato dell’amica che nulla poteva immaginare del suo passato. Alla fine della confessione entrambe hanno voluto alleggerire la questione e riderci su.

In particolare la conduttrice ha ironizzato sulla sua apparizione di incredibile bellezza nei panni di Madre Natura. Un post apparso sulla pagina ufficiale Instagram del programma sintetizza in questo modo il pensiero delle due amiche ed ex “compagne di letto”: “Noi donne unite possiamo e DOBBIAMO fare tanto”. Un messaggio di solidarietà e speranza che sembra diffondere energia positiva e coraggio a tutto il popolo femminile.

