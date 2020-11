Detto Fatto ha mandato in onda una puntata al limite dell’assurdo, Bianca Guaccero al centro delle polemiche: “dovrebbe vergognarsi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Alla vigilia del 25 novembre, giornata mondiale sulla violenza contro le donne, Bianca Guaccero ha fatto indignare gran parte della popolazione italiana. Detto Fatto nel pomeriggio di ieri ha dedicato gran parte della trasmissione pomeridiana per dare alcuni “preziosi consigli”, illustrando la modalità con cui una donna dovrebbe fare la sposa. Sarebbe dovuto essere un vero e proprio tutorial da seguire ad occhi chiusi. Ma, fortunatamente, le polemiche non hanno tardato ad arrivare.

La maestrina “tutto fare” al fianco della conduttrice è stata una ballerina di pole dance, Emily Angelillo, che passo dopo passo ha illustrato come una donna dovrebbe muoversi sensualmente in un supermercato. Può darsi che la ragazza abbia confuso la quotidiana location con quella di un palcoscenico, o forse è molto più probabile che per lei sia inammissibile comportarsi goffamente mentre si fanno degli acquisti.

Leggi anche —>>> L’analisi di Alba Parietti su Dayane Mello: “Nessuno le ha insegnato a voler bene”

Bianca Guaccero: il web risponde alla vergognosa gaffe

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da tuttosulgossipetelevione (@tuttosulgossip_etelevisione)

La superficialità vincerebbe ancora una volta, secondo quanto mostrato sul canale Rai nello scorso pomeriggio. Ancheggiare ed ammiccare sarebbero d’obbligo per non apparire insignificanti, piegarsi in modo provocante sarebbe un vero traguardo per il genere femminile. Peccato, che per le due maestre il parare da loro condiviso non è stato per nulla apprezzato, piuttosto sono apparse ridicole ed il loro gesto è stato definito dal popolo del web come squallido ed inappropriato.

“Inaccessibile che sia stato messo in onda un servizio del genere” ha pubblicato una donna tra i commenti emergenti di un post su Instagram. Un’opinione comprensibile, viste le azioni delle due ad inneggiare a nient’altro che al sessismo. Ebbene, ancora una volta, la donna sarebbe semplicemente un oggetto da esporre e con la massima convinzione. A gelare ancor di più la situazione è un altro commento che sintetizza l’uragano di polemiche apparse sui social: “Grazie mille per il tutorial su come fare la spesa, ne sentivamo veramente il bisogno! Mortificante. Ma non vi vergognate?“

Potrebbe interessarti anche —>>> Meghan Markle aborto spontaneo per la duchessa di Sussex

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Detto Fatto (@dettofattorai)

Da oggi Bianca Guaccero pare che sia considerata dal popolo del web come l’indiscussa paladina del trash televisivo italiano. E secondo l’opinione pubblica è davvero triste il fatto che la televisione italiana debba essere accostata, ancora oggi nel 2020 e dopo secoli di lotte da parte dell’umanità, a canoni di tale bassezza.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.