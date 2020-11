Claudia Villafane, chi è la storica moglie di DIego Armando Maradona

Diego Armando Maradona era sposata con la donna che gli fece perdere la testa, ma poi divorziarono chi era lei?

Claudia Villafane è il nome della ex moglie di Diego Armando Maradona, è un’imprenditrice Argentina e produttrice. I due si sono sposati nel 1984 ma hanno divorziato nel 2004, avevano in comune due figli Dalma e Giannina. Il loro matrimonio si è trovato più volte ostacolato e messo in pericolo da alcune situazioni. Sono stati uniti per 13 anni ma alla fine gli errori commessi hanno pesato troppo sulle spalle di entrambi e sono giunti a una fine.

Maradona e i tradimenti alla mogle Claudia che lei non ha perdonato

Il loro rapporto ha affrontato serie difficoltà, in particolare quando Claudia ha appreso delle diverse relazioni che il marito aveva con atre donne si sono create delle rotture fra loro. La vera e propria motivazione del divorzio è riconducibile all’abbandono della casa da parte di Maradona. Lo stesso Diego aveva ammesso e raccontato i suoi tradimenti nel suo libro autobiografico, ma ha anche aggiunto che nonostante tutto lui la considerava l’amore della sua vita. Difficile fu anche la scelta dell’affidamento sulle figlie che all’epoca erano adolescenti.

La Villafane ha partecipato a molti programmi spagnoli e anche una telenovela, recentemente aveva partecipato a Masterchef Celebrity Argentina. Tuttavia metà della sua vita l’ha trascorsa in Italia dove ha giocato per molti anni Maradona e infatti lei amministrava anche molte azienda in Italia di Maradona. I rapporti tra i due però sono rimasti anche dopo il divorzio, perché insieme hanno girato un programma televisivo La noche del 10 di ElTrece. Inoltre nel 2008 lei ha partecipato anche a un documentario sulla vita di Maradona.

Maradona aveva anche altri figli, avuti da relazioni che per lui non dovevano finire con una gravidanza, infatti in entrambi in casi non era intenzionato a riconoscere i bambini. Tuttavia con il passare degli anni e dopo prove del DNA sono arrivati anche i riconoscimenti. Una vita sicuramente piena e pesante, ricca di eccessi quella di Maradona. Non deve essere stato facile stare accanto a un uomo così per Claudia.

