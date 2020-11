Jasmine Carrisi lascia Cellino per la sua prossima avventura discografica

Giudice a The Voice Senior, Jasmine Carrisi intraprende la sua nuova avventura come cantante trasferendosi a Milano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Al Bano (@albano_official_)

Tutto pronto per la nuova avventura di Rai Due: venerdì 27 novembre andrà in onda la prima edizione di “The Voice Senior” condotta dalla bravissima Antonella Clerici con dei giurati d’eccezione, Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè, Al Bano e la figlia Jasmine.

LEGGI ANCHE -> Morte Maradona, il messaggio del figlio Diego Junior

La presenza di Jasmine Carrisi a “The Voice Senior” sta già facendo discutere molto, ma Albano è dalla sua parte tanto che in un’intervista ha dichiarato: “È la prima volta che mia figlia fa parte di uno spettacolo dove è una delle protagoniste. Questo la rende strafelice”.

Anzi ha precisato a chi la vede favorita nel programma per la sua giovane età: “Lei favorita? Sfido chiunque a pensarlo. Giuro che io non ho chiesto nulla e anzi Antonella ha pure dovuto insistere. La verità è che Jasmine ha stupito per primo me: ammazza quanto è tosta!”.

Jasmine Carrisi è pronta per trasferirsi a Milano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @jasminecarrisi

La 19enne figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi è diventata una stella nascente del web dopo l’uscita del suo singolo estivo “Ego”. Alla sua tenera età si scopre coraggiosa e intraprendente, proprio come il suo papà, puntando però su un genere musica molti diverso da quello su cui lui ha costruito una carriera decennale. Rap e trap infatti sono i generi su cui la figlia si sta indirizzando prima con un singolo tra i pezzi più passati delle radio italiane, ora con il suo nuovo progetto discografico.

LEGGI ANCHE -> Diego Maradona, la maledizione del 25 novembre: 15 anni fa moriva un’altra stella

Sembra infatti che per Jasmine sia giunto il momento di lasciare casa e trasferirsi a Milano per preparare il suo nuovo disco e iniziare l’università. Ne ha parlato proprio Loredana intervistata dalla Gazzetta del Mezzogiorno: “Abbiamo già individuato un appartamento. Yasmine andrà a Milano per studiare e per preparare il nuovo disco che dovrebbe essere pronto per i primi del 2021“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @jasminecarrisi

Lascerà quindi il verde della campagna di Cellino San Marco, nel cuore del Salento, dove sono state costruite le tenute di Al Bano, un Borgo Antico tra bosco, vigneti e uliveti, il tutto a pochi chilometri da Lecce.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter