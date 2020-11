Elisabetta Canalis si mostra su Instagram in versione casalinga. In splendida forma, ci suggerisce segreti di bellezza

L’8 giugno 2002 abbiamo accolto la nuova velina mora della celebre trasmissione tv Striscia la Notizia. Nessuno all’epoca avrebbe immaginato che quell’acerba ragazza sarebbe rimasta al top dello show business nostrano ed internazionale negli anni a venire.

Ci riferiamo ovviamente a Elisabetta Canalis. Ne ha fatta di strada da quando sgambettava sulla scrivania più famosa d’Italia, insieme all’inseparabile collega (diventata poi amica fraterna) Maddalena Corvaglia.

Ha attraversato il piccolo schermo in lungo e in largo in numerosi programmi televisivi; ha preso parte a fiction di successo, è apparsa anche in piccoli ruoli per il cinema, senza mai interrompere la carriera da modella.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Anche la sua vita privata sembra andare a gonfie vele. E’ stata protagonista di un’intensa love story con il bomber rubacuori Christian Vieri nei primi anni 2000. Dal 2009 al 2011 è balzata sui rotocalchi di tutto il mondo come compagna della star di Hollywood George Clooney. Ha però trovato il vero amore tra le braccia del chirurgo Brian Perri, sposato nel 2014 nella sua amata terra, la Sardegna. La coppia ha dato il benvenuto alla piccola Skyler Eva, nata il 29 settembre 2015.

Elisabetta Canalis. Un’inedita versione casalinga

Elisabetta Canalis ci apre le porte di casa sua, in particolare della camera da bagno. Tramite una Instagram Stories ci sorprende in accappatoio bianco.

Struccata è perfetta. Volto stupendo, rilassato, sorridente. I capelli sono raccolti all’insù in una coda arruffata, simil chignon. La situazione è simpaticamente simile a quella di moltissime altre persone che, dopo una doccia distensiva, si godono un ultimo momento di serenità, concedendosi una coccola in più.

Ed è proprio questo che c’invita a fare l’ex velina. Dall’accappatoio s’intravede la sua gamba setosa e ci dà un consiglio di bellezza. Cosa fate dopo esservi lavati? Ecco la sua body routine. Idratare il corpo con un olio, passarlo tramite un bel massaggio tonificante e il gioco è fatto.

Il post è sponsorizzato, simbolo del corteggiamento di numerosi brand nei confronti della Canalis che continua ad essere una delle testimonial più ricercate.

