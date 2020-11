Nina Moric, bordata contro Fabrizio Corona: “È sposato con una 50enne”

Nina Moric ha attaccato Fabrizio Corona parlando della vita privata dell’ex re dei paparazzi: vediamo cosa ha dichiarato

Fabrizio Corona sta promuovendo il suo nuovo libro in vari programmi. In particolare, ha fatto discutere la sua partecipazione su La7. Un questione, su cui è intervenuta Mina Moric. La ex, pur non entrando dettagliatamente sul caso, ha attaccato. “Io non ho follower, ho solo hater per colpa di qualcuno che mi ha infamato e che ora sta infamando tutta l’Italia”.

Tra i due non mancano schermaglie ormai da mesi. Pareva che avessero fatto tregua per il figlio Carlos Maria, ma a seguito dei 18 anni del ragazzo si sono dati di nuovo battaglia. Il clima tra Fabrizio e Nina è tutt’altro che sereno.

Nina Moric all’attacco di Fabrizio Corona: “Sposato con una 50enne, e ha una relazione con Mariana Rodriguez”