La morte di Diego Armando Maradona ha sconvolto il mondo intero e numerosi personaggi noti gli hanno dedicato delle parole di addio: tra questi anche Raffaella Carrà

È scomparso ieri a causa di un arresto cardiaco la leggenda del calcio Diego Armando Maradona. Una notizia che ha scosso milioni di persone, appassionati di calcio e non, lasciando tutti senza parole. Molti personaggi dello spettacolo che negli anni sono venuti a contatto con Maradona hanno voluto dedicargli delle parole di addio. Tra i numerosi messaggi di amici e colleghi spunta anche quello di Raffaella Carrà che ha voluto esprimersi in italiano e in spagnolo. “Caro, caro amico mio” -inizia- “soffro tanto e prego. Ci hai lasciato troppo presto“. Infine quel “ti voglio bene” scritto a dimostrazione dell’affetto che gli legava.

Quella volta che Maradona fu ospite di Raffaella Carrà a Carramba

Caro, caro Amico mio soffro tanto e prego, ci hai lasciato troppo presto.

Ti voglio bene.

Querido, querido Amigo mio, sufro muchissimo y rezo por ti. Nos has dejado demasiado pronto!

Te quiero mucho. #diegomaradona — Raffaella Carrà (@raffaella) November 25, 2020

Uno dei ricordi più memorabili che il pubblico conserva del rapporto tra Maradona e Raffaella è senza alcun dubbio la sua ospitata a “Carramba che fortuna“, avvenuta nel 1998. Una puntata che raggiunse picchi di ascolti di 13 milioni con più del 50% di share. Una serata che ha tenuto incollati gli spettatori alla televisione e che ha visto la leggenda del calcio riunirsi con gli ex compagni della squadra del Napoli che hanno voluto fargli una sorpresa.

Per il calciatore quello fu un ritorno in Italia dopo diversi anni e volle sfruttare l’occasione per sottolineare l’amore provato nei confronti di questo Paese. In collegamento dalla città di Napoli centinaia di persone raccolte davanti a un maxischermo per seguire il programma fecero sentire tutto il loro calore.

Ovviamente non mancarono momenti goliardici e sul finale gli venne consegnato un pallone con il quale diede spettacolo mostrando le sue innate abilità.

