Momenti terrore in mattinata: assalto ad un portavalori, ferita una guardia giurata

Questa mattina a Valle Martella, frazione di Zagarolo (Roma) tre banditi hanno assaltato un portavalori ferendo una guardia giurata, raggiunta da un colpo di pistola.

Momenti di terrore quelli vissuti questa mattina a Valle Martella, frazione di Zagarolo, in provincia di Roma. Un gruppo di tre persone avrebbe assaltato un furgone portavalori davanti ad un ufficio postale durante il deposito del denaro. Un assalto durante il quale, i ladri avrebbero esploso diversi colpi di pistola ferendo una guardia giurata. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire i fatti e rintracciare i responsabili. Intervenuti anche i soccorsi del 118 che hanno trasportato in ospedale la guardia ferita che non sarebbe in pericolo di vita.

Spari questa mattina, giovedì 26 novembre, a Valle Martella, frazione del comune di Zagarolo, in provincia di Roma, dove un gruppo di banditi, composto da tre persone, ha assaltato un portavalori. Stando alle prime informazioni, riportate dalla redazione di Today, i banditi, armati e con il volto coperto, avrebbero preso d’assalto il mezzo durante il deposito del denaro davanti all’ufficio postale di via Bellini. Durante l’azione, i rapinatori hanno esploso numerosi colpi di pistola contro il portavalori riuscendo a portare via una valigetta contenente dei soldi che sarebbero stati dovuti consegnare ad altro ufficio postale. Nella sparatoria una guardia giurata, che stava risalendo sul furgone, è stata ferita all’inguine.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorsi del 118 che hanno elitrasportato il ferito presso l’ospedale San Camillo di Roma, dove si troverebbe ricoverato, ma non in pericolo di vita. Illeso, come riporta Today, l’autista del mezzo, che si è subito allontanato con il mezzo insieme al collega ferito.

Intervenuti anche i carabinieri di Zagarolo e di Frascati che hanno provveduto ai primi accertamenti ed hanno dato alle ricerche per rintracciare i tre banditi, fuggiti a bordo di un’auto subito dopo il colpo.

Non è ancora chiaro a quanto ammonti la refurtiva contenuta nella valigetta che i rapinatori sono riusciti a portare via.

