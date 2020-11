Samantha De Grenet, splendida a 50 anni: scollatura eccezionale – FOTO

Samantha De Grenet e uno scatto che esprime tutta la sua sensualità a 50 anni: il regalo speciale che riceve e che fa ai fan

Ha compiuto poche settimane fa, esattamente il 9 novembre, 50 anni. Un traguardo importante, che a guardarla, tuttavia, sembra quasi inverosimile. Samantha De Grenet è uno dei personaggi intramontabili del mondo dello spettacolo italiano. Emersa al grande pubblico alla fine degli anni ’80, ha iniziato come affascinante e conturbante modella, per poi farsi apprezzare come presentatrice televisiva e attrice. Una presenza fissa della tv nostrana, a cavallo del nuovo millennio, non perdendo nulla, nel corso degli anni, del suo fascino.

Samantha De Grenet, il regalo super: ma la sua posa è da urlo

Il traguardo dei 50 anni è stato tagliato ricevendo un regalo speciale. Lo ha mostrato la stessa Samantha, come si può vedere nel suo ultimo scatto su Instagram: un cellulare di ultimissima generazione, un regalo davvero esclusivo per una delle showgirl più amate dello stivale. Ma nello scatto, è anche Samantha a fare un regalo, l’ennesimo, ai suoi fan.

La posa di Samantha infatti accende decisamente la fantasia, proponendo una soggettiva imperdibile sulla sua scollatura, che rimane uno dei suoi punti di forza. Curve che a distanza di anni continuano a far sognare gli italiani, per un fisico ancora oggi in splendida forma, quasi quello di una ragazzina. Un tocco provocante e insieme di classe che risulta davvero irresistibile agli occhi degli ammiratori, sempre numerosi.

