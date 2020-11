Rivelazione di Al Bano: “Lei non capiva perché, metteva in dubbio”

La rivelazione di Al Bano. Il cantante torna a parlare della sua ex moglie Romina. In un’intervista a Nuovo Tv rivela delle cose importanti

Sono passati tanti anni da quando sul palco dell’Ariston Romina e Al Bano cantavano Felicità o Nostalgia canaglia, eppure per gli italiani non sembra essere passato un giorno. I due si sono sposati, hanno dato vita ad una famiglia, si sono lasciati, si sono separati nel lavoro e si sono riappacificati, ma per il pubblico rimarranno sempre la coppia di un bicchiere di vino con un panino. Oggi a distanza di tempo, il cantante pugliese continua a parlare di una delle donne più importanti della sua vita e lo fa in un’intervista a Nuovo Tv, rivelando qualcosa di inedito.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Romina Power tra foto tristi e viaggi in Puglia: cosa succede con Albano

La rivelazione di Al Bano: cosa ha raccontato?