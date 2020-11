Amore a prima vista per Rocìo Morales, confessa: “Lo ammetto, è stato un colpo di fulmine”

Rocìo Morales confessa sui social di aver avuto un colpo di fulmine, ma non si riferisce al collega e compagno Raoul Bova.

Rocìo Morales su Instagram in una foto in cui si parla di colpi di fulmine: Credete nell’amore a prima vista? Io SÌ… Innamorata follemente. E lo ammetto, è stato un colpo di fulmine. L’attrice spagnola, italiana d’adozione, non starebbe parlando del compagno Raoul Bova ma di un rossetto: questo spiega il suo selfie. Sguardo seducente, il rossetto rende protagonista le sue labbra: illuminate, piene, rimpolpate dal rossetto che presenta una texture cremosa. Sulle tonalità del viola, è perfetto per Rocìo ed al suo incarnato moro. La sua pelle scura e la sua chioma bruna la rendono top. Un make-up perfetto e costruito in maniera incantevole sull’attrice. La foto ha fatto innamorare tutti, tantissimi i commenti rivolti alla bellissima e dolcissima Rocìo, anche se in questo selfie è molto femme fatale.

Rocìo Morales, buonanotte con dettaglio sensuale

Rocìo Morales condivide tra le sue stories un dettaglio sensuale; augurando la buonanotte ai follower, Rocìo si scatta una foto sul momento: dei piedi scalzi, ben curati e parzialmente coperti dal pigiamone dell’attrice. Un pigiama sulle tonalità del lilla – almeno sembra dalla foto – e con le righe lucide. Una chiara dimostrazione di come essere sexy, anche se Rocìo non ha bisogno di nulla per farsi notare. La sua bellezza arricchita da dolcezza e intelligenza la rendono sicuramente una donna completa. Tantissima la sensibilità in Rocìo: la donna ha offerto il suo contributo proprio sui social in occasione della giornata contro la violenza sulle donne.

Io sono con tutte le donne che soffrono in silenzio, con quelle stesse donne che si sono abituate alla violenza finendo per credere che sia la normalità! MA NON LO È.

