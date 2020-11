Mercedesz Henger, il Tik Tok dove mostra solo il fondoschiena maestoso – VIDEO

Un’incontenibile Mercedesz Henger propone un video su Tik Tok da brividi in compagnia del fidanzato: fondoschiena da urlo

Non c’è limite alla condizione fisica stratosferica di Mercedesz Henger, la figlia della più nota attrice di fama sensuale Eva. Nonostante le continue polemiche che aleggiano sul conto fidanzato della figlia, che non è mai piaciuto a mamma Henger, Mercedesz continua a trascurare i consigli materni, dimostrando di avere un feeling con l’amore davvero sorprendente.

La supermodella del web sta vivendo un momento da favola, in compagnia del fidanzato. Un legame indissolubile il loro, addolcito da un aspetto fisico da favola. Dopo il successo sulla piattaforma social di Instagram, la diva e web influencer ungherese sta riscuotendo likes a iosa anche su Tik Tok.

E’ proprio quì che si consumano i maggiori scatti di una bellezza giovanile travolgente, osannata da forme divine. Da un frontale predominante con le due curve stratosferiche ad un fondoschiena pazzesco. Queste sono le ricette per assistere ad un’altra delle performances video da brividi che l’accattivante Mercedesz riserva agli ammiratori di Tik Tok.

Questa volta però la “stellina” del blogger non è sola, ma avvinghiata tra le braccia del fidanzato, mentre concede prima a lui e poi al pubblico in delirio, un lato B che trascina i fans nella perdizione più assoluta

LEGGI ANCHE —–> Eva Henger sfida Mercedesz con un intimo rosso esplosivo – FOTO

Mercedesz Henger, altro “scatto” anti-materno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Prima di esibirsi con un video mozzafiato su Tik Tok, Mercedesz Henger ha risposto ad una nuova “provocazione” di mamma Eva, a colpi di bellezza afrodisiaca.

La supermodella ungherese bella più che mai con indosso un mini abito bianco con decorazioni blu, davanti uno scollo profondo che mette in mostra il bel dècolletè della giovane influencer. Mercedesz sembra proprio voglia competere con la bellezza e le foto della mamma, Eva Henger che anche lei è molto attiva sui social. Entrambe condividono a raffica foto in costume da bagno e con abiti pazzeschi mostrando i loro fisici perfetti.

Nonostante i diverbi tra la Eva Henger e sua figlia spesso anche per il fidanzato Lucas Peracchi, Mercedesz continua a stare insieme al suo compagno in grande armonia e felicità. I due condividono spesso foto e video insieme anche divertenti e si nota subito una bellissima complicità. I due stanno insieme anche per andare dalla dottoressa che tratta la tendinite di Lucas con le onde d’urto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Lei lo riprende mentre la dottoressa fa il trattamento, poi tocca a Mercedesz che invece fa una seduta di gravitazione che tonifica e drena il corpo della bella influencer.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter