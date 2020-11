Le migliori bevande post-allenamento: cosa bere per recuperare l’energia

Dopo lo sforzo fisico è necessario reidratarsi correttamente e recuperare l’energia. Molto spesso si commettono degli errori e si consumano bevande non adeguate. Ecco cosa bere dopo una sessione di workout.

Chiunque faccia attività sportiva, sa quanto sia importante ritrovare la giusta idratazione ed la giusta dose di energia dopo una sessione di allenamento.

Lo sforzo fisico richiede un elevato consumo energetico e ci fa perdere molti liquidi. Spesso finito il workout non ci si idrata adeguatamente o si commettono degli errori sulle tipologie di bevande assunte.

Per questo, oggi ti proponiamo le migliori bevande post-allenamento e quelle che sarebbe invece meglio evitare. Vediamo nel dettaglio.

Bevande post-allenamento

Partiamo dalle bevande fredde. Si tratta di frullati super energetici e ricchi di proteine, con ingredienti semplici e che puoi facilmente preparare a casa. Ti doneranno un senso di freschezza e di idratazione a lungo termine. Scopriamoli insieme.

Frullato di banana e albumi. Inizia preparando 250 ml di albumi, se non vuoi ricorrere alle uova, puoi comprare direttamente nel banco frigo del supermercato, la confezione di soli albumi. Aggiungi poi 1 banana e dello yogurt scremato, un vasetto piccolo o poco meno. Tagliata la banana e frulla tutti gli ingredienti. Se preferisci aggiungi il ghiaccio e gustala!

Frullato di banana, ricotta ed avena. Per i non amanti delle uova, ecco un’altra bevanda super nutriente. Prepara 2 cucchiai di ricotta, 1 banana, 5 cucchiai di avena ed 1 cucchiaio di cacao amaro. A tutto aggiungi a piacere del latte di avena. Frulla tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo. Anche in questo caso, se preferisci, aggiungi del ghiaccio.

Succo di mela e mirtilli. Se si è alla ricerca di qualcosa di ancora più dolce, ci si può indirizzare verso dei succhi o frullati alla frutta. In particolar modo, le proprietà benefiche di questi due frutti sono molteplici. Saranno infatti dei buonissimi alleati per recuperare le energie dopo l’allenamento.

Se volete un succo procedete in questo modo: 100 gr di mirtilli ed 1 mela. Inserite tutto nell’estrattore o nel mixer ed una volta pronto, gustatelo.

Se invece preferite un frullato alla frutta, aggiungete agli stessi ingredienti, 100ml di latte. Potete utilizzare latte intero, scremato o vegetale. Aggiungete quello che più preferite.

Nella stagione invernale capita però spesso di voler reidratare il corpo con delle bevande calde. La migliore da assumere dopo un workout di qualsiasi genere è la seguente:

Cioccolata calda. Strano ma vero, la cioccolata calda è una delle migliori bevande da assumere dopo l’allenamento. La cosa migliore sarebbe quella di preparare la cioccolata con il cacao in polvere puro insieme al latte. Il latte infatti, a differenza dell’acqua, contiene grandi quantità di calcio e proteine, elementi importantissimi per i muscoli. Il cacao vanta inoltre, più antiossidanti del vino rosso e del tè. A dirlo è uno studio del 2003 pubblicato sul Journal of Agricoltural and Food Chemistry.

Bevande a cui prestare attenzione

Ovviamente ci sono bevande migliori di altre, e questo per i nutrienti contenuti al loro interno. Non tutte danno gli stessi benefici al nostro corpo, che ha bisogno non solo di proteine e liquidi ma anche di zuccheri. Solo in questo modo si possono recuperare le energie dopo lo sforzo.

Per questo, il caffè non è la bevanda ideale in grado di reintegrare nel nostro corpo tutti i nutrienti necessari. Il caffè contiene sì antiossidanti, utili ai muscoli, ma non è abbastanza. Quindi, se non puoi rinunciare al caffè dopo l’allenamento, aggiungi latte e zucchero. In questo modo, verrà bilanciato il contenuto nutrizionale.

Anche per quanto riguarda il tè, la situazione è la medesima. La maggior parte di tè non contengono calorie, perciò sceglierla come bevanda dopo una sessione di workout non aiuterebbe. L’unico beneficio è la reintegrazione dei liquidi necessari. Per avere anche un contributo nutrizionale aggiungete o un pò di latte o se preferite, due cucchiaini di miele. Infine, se scegliete di bere il tè, preferite il tè nero o il tè verde. Contengono degli agenti disintossicanti estremamente utili per i muscoli.

Se hai terminato la tua sessione di allenamento e non sai in che modo riacquisire le giuste energie e la giusta idratazione, scegli una di queste bevande. Scegli in base alle tue esigenze ed ai tuoi gusti, in ogni caso avrai uno sprint energico ed il tuo corpo ti ringrazierà!

