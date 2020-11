Sospensione Detto Fatto, una nuova bomba sul programma Rai

Nonostante la sospensione del programma Detto Fatto, la questione sembra ancora non essere superata. Dagospia ha sganciato una bomba contro la Rai.

Aria pesante in casa Rai, la sospensione del programma Detto fatto in onda tutti i giorni nel primo pomeriggio sulla seconda rete ha creato scompiglio. La sospensione ormai si sa, è stata imposta a causa del negativo impatto mediatico di un tutorial su come fare la spesa in modo sexy che ha indignato un po’ tutti. La stessa padrona di casa – Bianca Guaccero – non ha perso l’occasione per scusarsi per quanto accaduto, non apprezzando il tutorial tanto da definirlo un siparietto. La diretta interessata, la protagonista del tutorial Emily Angelillo ha risposto dal suo profilo social a quanto accaduto: Sono veramente amareggiata e dispiaciuta per tutto ciò che è accaduto. Innanzitutto mi dispiace per tutte le donne che si sono sentite offese e per essermi trovata in questa bufera mediatica che mi ha travolto, dando di me un’immagine che non mi rappresenta.

Detto Fatto, la bomba di Dagospia: “la Rai è ipocrita”

Fabrizio Salini – amministratore delegato della Rai – ha definito la faccenda gravissima. Tutti hanno puntato il dito contro Detto Fatto ed il famoso tutorial, ma Dagospia ha analizzato la questione da un altro punto di vista e ammette: La Rai è ipocrita. Ipocrita perchè a quanto pare il siparietto della spesa sexy vi sarebbe sempre stato – anche quando al timone del programma vi era Caterina Balivo – quindi non si comprende perché solo adesso si grida allo scandalo. Intanto sui profili ufficiali dei canali Rai non vi è nessun riferimento a quanto accaduto. La ragazza che avrebbe dovuto imparare ad essere sexy nel corso di un’intervista ha detto la sua, difendendo lo staff del programma.

“Io l’ho presa con molta ironia e spero si sia visto, secondo me era quello l’approccio degli autori, ma poi la cosa è un po’ sfuggita di mano…Penso anche che se la loro idea fosse stata malevola non avrebbero chiamato me, visto che mi conoscono e sanno che avrei stonato”.

