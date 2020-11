Finalissima Tu sì que vales 2020, chi è il vincitore di questa edizione

La finale del programma Tu sì que vales 2020 è stata vinta da Andrea Paris che ha dedicato la vittoria a Veronica Franco

Ieri sera è andata in onda su Canale Cinque la finalissima di Tu sì que vales 2020 e ad aggiudicarsi la vittoria tra i 16 finalisti in gara sfoltiti tra le migliaia che si sono presentati alle audizioni, è stato Andrea Paris. La sua vittoria è stata assegnata tramite il televoto espresso dal pubblico da casa. Andrea ha voluto dedicare la vittoria a Veronica Franco, giovanissima concorrente di Tu sì que vales scomparsa recentemente per un tumore e che ha profondamente segnato questa edizione del programma.

In giuria gli ormai volti noti della trasmissione: Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti rientrato dopo la positività al Covid, Teo Mammucari, Sabrina Ferilli come presidente della giuria popolare, Belén Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni come conduttori della serata.

Il mago delle illusioni è arrivato in finale con Mago Paris, i ballerini Dakota-Nadia, Kyle Cragle ed il fenomeno del flamenco El Yiyo apprezzatissimo da Zerbi. Incredulo fino alle lacrime, Paris ha deciso di destinare parte del ricavato vinto alla lotta contro la leucemia proprio per omaggiare Veronica, un gesto che ha emozionato moltissimo il pubblico in studio e gli stessi giurati.

Scuderia Tu sì que vales: Antonio Sorice è il vincitore

Non solo vincitori nella performance ufficiale del programma Mediaset, ma anche tra le retrovie di Gerry Scotti e la sua irrinunciabile Scuderia. Antonio Sorice è il concorrente 25enne che prima con lo yoga e poi il canto si è portato a casa la “coppa” della vittoria tanto sognata. Antonio ha vinto infatti in finale con Giovanni e Nicola: il giovane talento ha stregato tutti con la canzone di Gianni Morandi che non è passata inosservata da casa.

Al termine del programma, il responsabile Multimedia di Tim ha consegnato il Premio Tim Vision ad uno degli 11 concorrenti che sono stati selezionati nel corso delle puntate precedenti. Tra questi i giudici hanno scelto come vincitore Andrea Muzii che si è portato a casa 30mila euro in gettoni d’oro.

La finale di Tu si que vales 2020 ieri sera non ha avuto come controparte “Ballando con le stelle” su Rai Uno, finito sabato scorso, ma uno speciale dedicato a Maradona.

