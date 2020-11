Antonella Clerici vs Elisa Isoardi? Quello che nessuna sapeva

Antonella Clerici ed Elisa Isoardi sono rivali? Tutta la verità sul loro rapporto dalla voce della Clerici

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

Antonella Clerici è tornata alla grande sul piccolo schermo. Dopo l’assenza per un po’ di tempo dalla televisione la biondissima presentatrice oggi conduce “The Voice Senior” e al mattino “È sempre Mezzogiorno” il programma che ha sostituito “La Prova del Cuoco”. È con questo format che Antonella è entrata nel cuore dei telespettatori. Lo ha condotto per tantissimi anni, dal 2000 al 2008 e poi dal 2010 al 2018.

La protagonista indiscussa dei fornelli per ben 18 anni. Il suo addio ha lasciato tutti i suoi fan con l’amaro in bocca. Antonella ha scelto, infatti, di dedicarsi alla famiglia e si è trasferita da Roma ad Arquata Scrivia, in casa immersa nel verde dei boschi piemontesi.

A La Prova del Cuoco è arrivata così Elisa Isoardi che l’ha sostituita per due anni fino a che poi il programma non è stato più rinnovato. Ma la Isoardi c’era stata anche nei due anni di stacco in cui la Clerici era rimasta a casa.

Di lei Antonella non aveva mai parlato e spesso si dice che tra di loro ci sia attrito. Lo ha fatto solo con Maurizio Costanzo a ‘L’Intervista’, nel 2018 e ha detto qualcosa di inedito.

LEGGI ANCHE –> Antonella Elia, l’abito con strass dorati: ancora più bella dopo la delusione d’amore – FOTO

Antonella Clerici: Isoardi? “Mi ha fatto soffrire”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

Antonella Clerici ed Elisa Isoardi rivali. È questo che molti pensano e credono sulle due conduttrici che hanno portato avanti La Prova del cuoco, uno dei programmi Rai più amati di sempre. Ma non è affatto così. le due donne non sono in attrito anche se la Clerici qualche anno fa, nel 2018, ha parlato di lei.

Lo ha fatto con Maurizio Costanzo a ‘L’Intervista’ e ha raccontato quello che nessuno sapeva prima. Ha parlato proprio de La Prova del cuoco, quando lei si è dovuta fermare per via della sua gravidanza. La Clerici infatti è mamma di Maelle, ormai una bellissima signorina.

Dopo la nascita della figlia la conduttrice è stata lontana dal programma per due anni. ma non per sua scelta. E anche in quella parentesi era stata sostituita da Elisa Isoardi.

Su tutto questo Antonella ha detto: “Elisa Isoardi mi ha fatto soffrire, ma non per colpa sua”, ha voluto precisare a Costanzo.

LEGGI ANCHE –> Emma Marrone, la riflessione che piace: “Continuare a non essere le ultime”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

“Chi avrebbe detto di no? Nessuno! Però io soffrii molto perché avevo appena avuto la mia bambina e pensavo di tornare a lavorare – ha concluso – invece ci fu un veto”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.