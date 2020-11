Antonella Elia, l’abito con strass dorati: ancora più bella dopo la delusione d’amore – FOTO

Antonella Elia posta uno scatto in abito lungo, impreziosito da strass dorati. Dopo la rottura con Pietro delle Piane, è più bella che mai.

Dopo essersi innamorata al Grande Fratello Vip dell’anno scorso ed essersi poi lasciata a Temptation Island, Antonella Elia è tornata al GF in veste di opinionista. Proprio qualche giorno fa, durante la puntata del programma ha confermato di fronte ad Alfonso Signorini ciò molti già si aspettavano: il riavvicinamento all’ex fidanzato non è andato a buon fine. Quella con Pietro delle Piane sembra dunque una storia chiusa, tanto che la conduttrice afferma con orgoglio “Sono single, è finita per sempre”.

A pochi giorni dalla rottura definitiva, la Elia appare tuttavia serena e pronta a ricominciare. Lo fa con gli impegni televisivi e con nuovi look, come l’abito dorato che ha sfoggiato nella diretta di ieri sera.

Antonella Elia, classe ed eleganza in abito dorato

È un incanto, Antonella Elia, avvolta in un lungo abito elegante con strass dorati. L’abito non è nuovo all’interno del programma. Nonostante l’opinionista ami sfoggiare look sempre diversi e stravaganti, non è raro che indossi uno stesso abito in più diverse. I suoi fan la trovano raggiante e se ne compiacciono, anche perché molti di loro non vedevano di buon grado la storia con Pietro delle Piane, che avrebbe tradito la Elia baciandosi con una tentatrice.

Sotto il post di Instagram molti followers della conduttrice la incoraggiano a non abbattersi e a mantenere il suo brio ed il suo sorriso.

