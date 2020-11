Fedez, lo scherzo malriuscito al piccolo Leone: «Mi sono sentito in colpa»

Fedez in un momento di gioco fa uno scherzo al figlio Leone il quale però non la prende bene. Il papà «Mi sono sentito in colpa».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Fedez condivide sui social un momento di gioco finito col senso di colpa. Il motivo? il piccolo Leone non avrebbe gradito lo scherzo del papà, scoppiando in lacrime. Fedez era nascosto dietro il divano e quando Leone passa da lì, Fedez spunta all’improvviso con un pupazzo mostruoso, un drago. Leone, così all’improvviso si spaventa perché ingenuamente non se l’aspettava questo arrivo. Il pianto magistrale – come solo i bimbi sanno fare – dura un istante. Torna di nuovo il sorriso a Leone, pronto a continuare a giocare col papà. I genitori sono sempre molto presenti e giocano tantissimo con Leone. Un’opportunità per il piccolo di crescere e di imparare sempre cose nuove. Il cantante posta questo scherzo malriuscito e mette a rallentatore la scena per far vedere l’espressione di Leone al momento topico. Ma Fedez subito ammette: mi sono sentito in colpa.

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Fedez e Chiara Ferragni, l’appello social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Chiara Ferragni e Fedez, nel loro quotidiano c’è tantissimo attivismo. La loro popolarità usata anche per fare del bene: come la raccolta fondi per aiutare Valentina Pitzalis, vittima di violenza da parte del suo ex compagno. Bruciata viva, ancora oggi porta cicatrici non solo fisici ma morali. E non solo, i costi eccessivi per avere Giustizia diventano sempre più difficili da sostenere. Ecco che i Ferragnez hanno stanziato una raccolta fondi per consentire alla Pitzalis di andare avanti nella sua battaglia.

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip, scoppia la lite dopo la puntata: “Tu per me non esisti più!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Sicuramente un ottimo modo per fare qualcosa contro il femminicidio, questa piaga sociale che si è imbattuta soprattutto nel nostro paese.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter