Nuovo capo marchiato Lidl, è di nuovo ressa al supermarket

Negli scaffali Lidl arriverà presto un altro prodotto firmato che sta causando lunghe code. Dopo le scarpe nuovo articolo logato

La notizia è stata ampliamente commentata su tutti i tg e sui social, lunedì 16 novembre infatti le code nei punti vendita Lidl in tutta Italia sono stati presi d’assalto dopo che la nota catena tedesca ha messo in vendita la sua prima linea d’abbigliamento a marchio interno in edizione limitata. Magliette, calzini, ciabatte e persino scarpe, queste vendute al prezzo di 12,99 euro e diventate nel giro di poche ore un articolo da collezionisti mirati.

I capi di abbigliamento del marchio interno Lidl erano già apparsi qualche mese fa in Gran Bretagna, Germania, Belgio e Finlandia. Al loro arrivo in Italia hanno però, inaspettatamente, generato la corsa all’acquisto compulsivo.

Le code chilometriche fuori dai punti vendita sono state infinite nonostante i divieti di assembramenti imposti dal Governo in queste settimane. In Internet poche ore dopo la loro messa in vendita, sono apparsi diversi annunci in cui venivano rivendute le sneakers in questione a prezzi folli, dai 50 ai 200 euro.

Lidl lancia un nuovo articolo logato, il maglione natalizio

In Gran Bretagna il nuovo maglione Lidl costa 7.99 pound mentre in Italia dovremmo attendere solo qualche altra settimana per vedere il nuovo maglione natalizio lanciato dalla catena Lidl. Quindi non solo più cibo e vivande, ma anche una linea di abbigliamento interna che sta iniziando a spopolare tra i consumatori, pezzi di nicchia non apprezzati da tutti ma che alcuni estimatori apprezzano per l’originalità e la bassa tiratura.

Dopo le poco attraenti scarpe dai colori del marchio, rosso, blu e giallo, anche il maglione ricalca lo stesso mood: colori accesi con qualche spennellata di bianco per ricalcare le decorazioni natalizie presenti sulla trama del capo e l’immancabile logo in bella mostra propri in centro.

Stelle e bastoncini di zucchero sono immancabili, proprio come vuole la tradizione dei maglioni natalizi in stile Mr. Darcy. In Italia come detto, sarà messo in vendita tra qualche settimana ma si teme che anche questo articolo possa ricreare le lunghe code delle scorse settimane.

