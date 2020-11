Virgin River: uscita l’attesa seconda stagione Netflix – le novità

Finalmente dispondibile la seconda stagione della serie Virgin River. Ecco alcune imperdibili novità sulla trama ed il cast.

Un inaspettato successo quello della serie statunitense Virgin River andata in onda per la prima volta nel Dicembre dello scorso anno sulla piattaforma Netflix. Finalmente a partire dal 27 Novembre, e per la gioia dei suoi fan, è giunto il momento della seconda ed attesa stagione. La serie è tratta dall’omonima serie di romanzi rosa, realizzati grazie alla sognante penna della scrittrice Robyn Carr. Al centro delle vicende trattate vi è un clima di serenità ed attesa, dovuto principlamente allo spirito positivo con cui la protagonista, ora in prima linea nella clinica di Doc, affronta la sua esistenza. A soprendere lo sguardo degli spettatori, oltre alle vicende amorose e tormentate, sono i paesaggi naturali mozzafiato nei pressi della città canadese di Vancouver.

Virgin River: alcuni dettagli sulla trama ed il cast

Oltre alla carismatica infermiera protagonista Melinda Monroe, Mel per gli amici, interpretata dall’attrice Alexandra Breckenridge, ed al resto del favoloso cast già presente dalla prima stagione ( tra cui spiccano i nomi di Martin Henderson, Tim Matheson e la meravigliosa Annette O’Toole) è stato annunciato dalla troupe che ci saranno delle soprendenti new entry. Entrarebbe ufficialmente a far parte del cast Sarah Dugdale, nota reduce dalla serie Supernatural, che interpreterà una giovane ragazza di nome Lizzie, dai tratti ribelli ed impulsivi.

Mentre per quel che riguarda la trama, si sa soltanto che a partire dal primo episodio, dal titolo New Beginnins, Mel sarà in procinto tornare a Virgin River ed in possesso di una nuova consapevolezza nei confronti della sua vita passata. Poco prima di compiere il viaggio di ritorno ed ancora nella Grande Mela, rivelerà “Adesso non so più quale sia la mia casa”. Si dimostra pronta, dunque, a fare una volta per tutte i conti con la sua nuova vita.

Inoltre, pare che a fare la sua inattesa comparsa in alcuni episodi sarà proprio il marito defunto della dolce e spiritosa Mel, Mark. Probabilmente con l’utilizzo di flashback intervenendo sulla loro vita passata. Per concludere e scoprire ulteriori colpi di scena, non resta che entrare sulla piattaforma di streaming e mettere play sulla seconda stagione di Virgin River.

