Concorso per nuove assunzioni a Roma, è record di candidature

Gli uffici di “Roma Capitale” hanno dato il via ad un concorso per l’assunzione di personale da impiegare in città: i dettagli

Un Bando di concorso attintente all’occupazione di alcune zone urbane ha “svelato” cifre record di candidature. A riportare la notizia del “boom” dei partecipanti, mai come in questo periodo storico, in costante ricerca di lavoro è il giornale “La Repubblica”.

L’emergenza sanitaria costringe alcune categorie di lavoratori a rinunciare ai propri sogni, da sempre coltivati e “gettarsi” a capofitto, in direzione di professioni che rispondano ai requisiti, pertinenti le norme anti Covid.

Ed ecco dunque che gli uffici di “Roma Capitale” intervengono in prima persona, quantomeno per sedare una prima “tranche” di fiamme, che se dovessero divampare anche solo per errore, rischierebbero di scatenare una rivolta sociale senza precedenti storici

Il piano di assunzioni nella Capitale prevede l’innesto di nuove risorse, da distribuire in alcune categorie per la municipalizzata

Un nuovo piano di assunzioni a Roma: i dettagli del concorso

La notizia del nuovo piano di assunzioni a Roma arriva come una vera e propria “boccata d’ossigeno”. Per alcuni invece si tratta di un miracolo disceso in terra. I cittadini italiani in questi giorni hanno portato a termine i dati di compilazione della domanda, a seguito di un progetto d’impiego per i lavorare in “AMA”.

L’Azienda in questione ha comunicato le direttive del piano, attraverso una nota ufficiale, visibile sul sito di pertinenza. Si tratta di un progetto che prevede la mediazione del Centro per l’Impiego della Regione, nelle vesti di moderatore e organo di verifiche tecniche sulle domande pervenute.

Dopo i suddetti controlli, relativi all’invio delle domande, l’AMA darà il via ad un vero e proprio concorso, finalizzato alla selezione ufficiale del personale. Si parla di un impiego totale di 300 risorse lavorative in vari step periodici, che andranno ad occupare posti riservati ai servizi comunali.

Oggi entro le ore 12:00 scadranno i termini di partecipazione di 125 volontari, addetti al “verde” pubblico. Mentre per quanto riguarda le 40 risorse da impiegare per le officine meccaniche si potrà avere tempo fino al 7 Dicembre.

Per quanto riguarda il primo iter per le assunzioni, il Centro per l’Impiego ha fatto sapere che si è registrato un record di partecipanti: si parla, infatti di circa 40 mila domande pervenute. Per le successive candidature, invece sarà presa in considerazione solo ed esclusivamente la procedura via telematica, sul sito dell’AMA

