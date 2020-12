Levante e la tenera dichiarazione: “…ormai mi guardi con gli occhi dell’amore!” – FOTO

Levante, la cantante condivide con i follower il mood caotico di inizio settimana. Stilosa come sempre, fa impazzire il web.

Seduta comoda davanti l’obiettivo, Levante condivide con i fans il mood di inizio settimana: Hello! La situazione è questa oggi, in un altro spazio e in un altro tempo. Ma esattamente questa! La scelta dell’outfit della cantante è stiloso come sempre: mocassino in pelle rosso che si nota appena nella fotografia. Pantalone di velluto marrone corto che mette in mostra le gambe della cantante, a cui ha abbinato un cardigan in lana azzurro e maglietta rigata che funge da trait d’union tra i pantaloni ed il cardigan, dato che riprende queste tonalità di colore. Capelli legati, probabilmente con una coda morbida che mantenga la folta chioma in ordine ma adagiata sulle spalle, make up caratterizzato da un’eyeliner che rievoca gli anni ’70. Gli accessori sono tantissimi: dalle collanine in oro ai numerosi anelli di forme e dimensioni diverse. Questa è Levante, icona di stile!.

Levante, sui social parole d’amore

La cantante catanese solo qualche giorno fa aveva reso partecipi i fans di un traguardo raggiunto: Oggi sono andata a recuperare un bellissimo traguardo in casa Warner Music Italy! Ne avevamo già parlato… ma non si era ancora brindato!

Questa sfilza di foto per mostrarvi che non siamo riusciti a farne una decente!!!

ANCORA MILLE GRAZIE! Il disco di Levante ha raggiunto il certificato d’oro anche se molti fans non ci stanno, sottolineando la bravura della cantautrice. Tra i commenti, spunta Sandra Milo che le dice: “Verresti bene anche con calzettoni e ciabatte tipo l’altro giorno in una delle tue storie. Detto ciò, festeggio questo gran giorno che va incorniciato.”

E Levante risponde: Tu ormai mi guardi con gli occhi dell’amore! 💓

