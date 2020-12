Nuova allerta alimentare, ritirati tre prodotti da forno per rischio chimico

Continuano le segnalazioni da parte del Ministero della Salute: ritirati tre nuovi prodotto da forno per la presenza di ossido di etilene

Non si placa la controversa questione dell’ossido di etilene oltre i limiti nei semi di sesamo importati dall’India ed utilizzati da moltissime aziende agroalimentari. La lista di prodotti contaminati continua a crescere a dismisura e il Ministero della Salute aggiorna quasi ogni giorno la lista dei ritiri.

L’ossido di etilene è un composto chimico utilizzato in vari settori industriali. Il pesticida è utilizzato in India come additivo per diminuire il rischio di formazione della salmonella nei semi di sesamo ma è stato utilizzato oltre i limiti e quindi è diventato cancerogeno per l’industria agroalimentare che ne fa utilizzo. Le normative vigenti lo impongono a 0,05 mg al chilo mentre le dosi nei prodotti segnalati superano anche di mille dosi le quote stabilite.

Pam Panorama, Lidl e Pavef: i tre prodotti con rischio chimico