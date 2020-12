La confessione di Elodie su Maria De Filippi: “lei è… “

Elodie, la cantante romana senza mezzi termini racconta in Tv il suo rapporto con Maria De Filippi: Lei è…

Elodie di recente è stata ospite nel programma domenicale condotto da Francesca Fialdini: A Ruota Libera. In questa occasione la cantante ne ha approfittato per svelare alcuni retroscena circa il suo rapporto con Maria De Filippi. Elodie ha avuto la popolarità grazie ad Amici, la scuola che ogni anno lancia nel mondo della musica parecchi cantanti, offrendo al panorama musicale italiano diversi talenti, ognuno con il proprio mood e con la voglia di proporre generi diversi musicali. Maria De Filippi è da sempre molto amata ed apprezzata dai suoi colleghi di lavoro e in generale da chi ha la possibilità di collaborare con lei. “Maria è una grande osservatrice, ti dà la possibilità di comportarti ed esprimerti come vuoi. E’ stata più una madre, giusta secondo i miei parametri. Lei è una mamma…Ti osserva ma sei libera di fare i tuoi passi“. Queste le bellissime parole spese da Elodie nei confronti della conduttrice Mediaset.

Elodie, l’artista più ascoltata

Per i ragazzi che ogni anno sono tra i banchi della scuola più spiata d’Italia, Maria De Filippi è certamente un punto di riferimento, soprattutto considerando che sono dei ragazzi alle prime volte nel mondo delle televisione. Elodie, dagli esordi ad oggi è passato davvero tanto tempo e tantissimi successi che la rendono attualmente l’artista più ascoltata, almeno questo è quanto riportato dalla cantante romana sulle proprie storie Instagram. Certamente un traguardo raggiunto con consapevolezza. Elodie non offre solo una performance musicale perfetta, ma va oltre: offre spettacolo.

Ne è un esempio la performance incredibile di Elodie resa per il serale di X Factor, un’escalation dei suoi successi ed il duetto con Carl Brave in Parli Parli, il singolo uscito lo scorso mese.

