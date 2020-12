Maradona, al GF Vip scoprono della sua morte: bufera sui social. Ieri sera Alfonso Signorini ha deciso di rivelare della scomparsa del calciatore ai concorrenti ed è scoppiata la polemica

Questa notte è scoppiata la polemica sul web dopo quello che è accaduto durante la puntata del Grande Fratello Vip. Da sempre questo programma viene paragonato ad una bolla: dei ragazzi vengono messi in una casa per diverso tempo e non devono sapere nulla di quello che succede fuori. Infatti in queste settimane che ci sono state diverse tragedie, tra cui la morte di Gigi Proietti e Stefano D’Orazio, e loro nella casa non lo hanno saputo. Ieri sera, però, Alfonso Signorini ha deciso di comunicare loro la morte di Maradona, in quanto tragedia “grave”.

GF Vip, Signorini rivela ai concorrenti la morte di Maradona: scoppia la polemica

Sul web è prontamente scoppiata la polemica e hanno protestato perché Gigi Proietti e Stefano D’Orazio sono stati importanti tanto quanto Maradona. Una polemica che è continuata tutta la notte, addirittura in molti hanno pensato di fare un aereo per far arrivare ai ragazzi nella casa la notizia di queste due gravi scomparse nel panorama del cinema, del teatro e della musica. C’è chi invece ha giustificato questa cosa dicendo che lo hanno fatto soltanto perché Maria Teresa Ruta è stata la prima giornalista italiana ad intervistarlo.

Questa decisione di comunicarglielo ha comunque diviso molto l’opinione pubblica. Alfonso Signorini farà qualcosa in proposito? Comunicare tutte le scomparse che ci sono state, tutte in una volta, potrebbe essere traumatico per loro, motivo per cui probabilmente eviteranno di farlo solo adesso.