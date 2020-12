Miriana Trevisan, seno irresistibile e sguardo super sexy – Foto

Miriana Trevisan continua a stuzzicare le fantasie dei suoi fan con scatti dove si mostra in tutta la sua bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

Miriam Trevisan continua a dare dimostrazione di essere una vera e propria icona di stile ed eleganza. Bellissima con una tuta estiva total back ha ancora una volta andato in visibilio i fan.

Decolleté in bella mostra e sguardo sexy e super intrigante. Una chioma ribelle, come ad esternare il suo desiderio di libertà.

Nel post pubblicato oggi la Trevisan si trova nei dintorni di Piazza Spagna, nella Capitale.

La carriera di Miriana Trevisan e gli scatti su Instagram

Miriana ha cominciato la sua carriera giovanissima, quando era una delle stelline del programma Non è la Rai dal 1991 al 1993. Successivamente, poi, è diventata velina per il programma Striscia la notizia.

Un successo che è andato a salire: la showgirl, infatti, ha preso parte a programmi come Pressing, La Corrida e La ruota della fortuna.

Il curriculum della Trevisan vanta anche una partecipazione ad un reality. Nel 2007, ha partecipato all’Isola dei Famosi.

Ha debuttato anche nel mondo della scrittura. Ha pubblicato un libro di favole intitolato Le fiabe colorate di Miriana. Ma non solo. Nel 2019, ha pubblicato il suo primo romanzo La donna bonsai.

Di recente la Trevisan è tornata alla ribalta dopo essere entrata nella casa del Grande Fratello Vip, per supportare il suo ex marito Pago. La Trevisan ha anche rilasciato diverse interviste in cui ha commentato la tormentata storia d’amore tra Pago e Serena Enardu, terminata qualche mese dopo.

Da sempre, la Trevisan ha due grandi passioni: l’arredamento della casa e il bricolage. La showgirl non perde mai occasione per condividere momenti e su Instagram. Non mancano i commenti dei fan entusiasti di vederla in tutta la sua bellezza: “La perfezione 💖, Complimenti a tutto quanto bel seno, bellissima ♥️♥️♥️, Meravigliosa!!❤️❤️❤️❤️❤️, Gigantesca”.

I suoi fan non vedono l’ora di rivederla in tv. Non ci resta che attendere per scoprire se prima o poi il loro desiderio sarà realizzato. Nel frattempo, i suoi san continuano a sognare ad occhi aperti ammirandola nella sua prorompenza sui social.

