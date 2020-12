Covid-19, la Gran Bretagna approva l’uso diffuso del vaccino Pfizer

Il ministero della Salute della Gran Bretagna ha annunciato l’approvazione dell’uso diffuso del vaccino anti-Covid-19 della Pfizer-BioNTech.

La Gran Bretagna ha approvato l’uso del vaccino anti-Covid-19 sperimentato dalla Pfizer-BioNTech, divenendo il primo Paese al mondo ad approvarlo per un uso diffuso. Il vaccino sarà disponibile nel Regno Unito, dunque, già a partire dalla prossima settima. Ad annunciarlo è stato lo stesso ministero della Salute britannico attraverso una nota, nella quale spiega che ad aver priorità nella campagna di vaccinazione saranno gli anziani delle case di riposo e il personale medico.

Vaccino anti-Covid-19, la Gran Bretagna approva l’uso diffuso: “Disponibile già dalla prossima settimana”

“Il Governo ha accettato la raccomandazione dell’Agenzia indipendente per la regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari (MHRA) di approvare l’uso del vaccino Covid-19 della Pfizer-BioNTech. La decisione è arrivata in seguito a mesi di rigorosi test clinici e un’analisi approfondita dei dati da parte di esperti dell’MHRA che hanno concluso che il vaccino ha soddisfatto i suoi rigorosi standard di sicurezza, qualità ed efficacia“. Questo è quanto si legge in un comunicato ministero della Salute della Gran Bretagna che diviene, dunque, il primo paese al mondo ad approvare il vaccino della Pfizer-BioNTech per un uso diffuso.

Nella nota si specifica che il vaccino sarà disponibile la prossima settimana e ad aver priorità nella campagna di vaccinazione saranno gli anziani residenti nelle case di riposo ed il personale medico impegnato in prima linea nella battaglia contro l’emergenza. Il ministero ha poi aggiunto che per far sì che il tutto si svolga nel miglior modo possibile è necessario che la popolazione continui a seguire le norme anti contagio.

La notizia dell’approvazione del vaccino è stata commentata anche dal premier britannico Boris Johnson che sul proprio profilo Twitter ha scritto: “E’ fantastico sia stato formalmente autorizzato il vaccino Pfizer-BioNTech contro il Covid-19“.

It’s fantastic that @MHRAgovuk has formally authorised the @Pfizer/@BioNTech_Group vaccine for Covid-19. The vaccine will begin to be made available across the UK from next week. (1/2) — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 2, 2020



Il premier ha poi concluso scrivendo che sarà proprio la protezione dei vaccini alla fine a permettere di riavere indietro le vite della popolazione e farà sì che l’economia si rimetta in moto.

