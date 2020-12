Federica Pacela, solo il perizoma si nota: visione del paradiso in terra – FOTO

Federica Pacela sempre più bollente sui social: la sexy influencer fa impazzire tutti con un perizoma da urlo.

Federica Pacela è una sexy influencer amatissima dal popolo del web: la ragazza ama postare scatti bollenti e piccanti in cui mette in mostra le sue curve da sogno. La classe 1986 ha partecipato qualche anno fa a ‘Ex on the beach’, programma condotto dalla nota ereditiera Elettra Lamborghini. La piemontese è anche una delle protagoniste di ‘Affinity’, un nuovo programma simile al ‘Grande Fratello’ che dovrebbe andare in onda nei prossimi mesi.

Federica è seguitissima in particolare su Instagram: il suo account vanta ben 779mila follower. La nota influencer, poco fa, ha messo in rete uno scatto in cui indossa un perizoma stratosferico che mette in risalto il suo fondoschiena.

Federica Pacela, perizoma da urlo e fondoschiena in mostra: magnifica

Federica, nell’ultimo scatto condiviso in rete, è distesa su una spiaggia di pietre. La piemontese indossa un fantastico costumino a perizoma che mette in risalto il suo maestoso fondoschiena. La sexy influencer ha gli occhi chiusi e sfodera un sorrisino malizioso.

Il post ha già collezionato 16mila cuoricini e numerosi commenti. “Dai un titolo a questa foto. Siate originali”, ha scritto nella didascalia. Inutile dire che gli utenti stanno commentando con entusiasmo. Tralasciando gli apprezzamenti e i soliti complimenti, alcuni follower stanno utilizzando parole troppo spinte.

La Pacela, qualche giorno fa, ha bloccato i social con un video al limite del proibito. Nel filmato c’è un’inquadratura dall’alto del suo splendido corpo. Il suo lato A mandò decisamente i fan in estasi.

