Sabrina Salerno, fondoschiena assurdo in primo piano: fan in delirio – FOTO

Sabrina Salerno incantevole su Instagram: la cantante ha condiviso l’ennesimo scatto da urlo sui social network.

Sabrina Salerno è una donna piena di fascino e di bellezza. Gli scatti della cantante sono sempre carichi di eros e mandano i fan in visibilio. La nativa di Genova è in splendida forma e dimostra certamente tanti anni in meno rispetto a quelli che ha effettivamente. Una delle sue passioni più grandi è sicuramente lo sport: gli estenuanti allenamenti in palestra danno i loro frutti e il suo fisico è spettacolare.

Sabrina, poco fa, ha postato uno scatto straordinario. La 52enne è girata di spalle e indossa dei pantaloni che mettono in risalto il suo fondoschiena. L’icona anni ’80 (e non solo) sa come deliziare i suoi innumerevoli fan.

Sabrina Salerno in palestra: fondoschiena in primo piano

Sabrina, nell’ultimo scatto postato in rete, indossa una tutina molto particolare e dei pantaloni aderenti che mettono in risalto il suo fondoschiena. La cantante sfodera un sorriso meraviglioso e decisamente contagioso. I suoi follower si stanno scatenando nei commenti. “Innamorato sempre di più”, “Ciao sole, sei bellissima sempre”, “Bel completino”, “Sempre in forma e bellissima”, si legge.

Sabrina con la sua bellezza riesce sempre ad illuminare il mondo dei social. Il suo stato d’animo, oggi, non è positivo. Stando a quanto scritto nella didascalia, la Salerno è in una modalità non attiva. “Basta qualche fiocco di neve per andare in modalità ooofffff”, ha scritto.

La nativa di Genova è inarrestabile su Instagram e tra scatti in costume o in intimo, ha spesso piazzato il suo lato A sbalorditivo in primissimo piano. Le sue curve fanno ancora sognare i fan.

