Giunta in semifinale nella dodicesima edizione di X Factor la giovane Martina Attili si è sfogata sui social attraverso un freestyle: cosa è accaduto

Era il 2018 e a X Factor tra i semifinalisti c’era anche la giovane Martina Attili, eliminata a un passo dalla finale. Un’esperienza che le ha dato modo di farsi conoscere e di firmare un contratto discografico grazie al quale è riuscita a pubblicare l’EP “Cherofobia“. Il progetto prende il nome dal singolo presentato proprio durante le audizioni e che ottenne un grande riscontro dal pubblico. Terminato il talent Martina ha continuato a lavorare, collaborando anche con Mr Rain sul brano “La Somma” e scrivendo un libro, “Baci amari e musica d’autore“. In questi giorni la giovane ha però voluto comunicare attraverso i social un pensiero scaturito anche a causa di alcuni commenti ricevuti in merito alla sua carriera.

Martina Attili contro i discografici e l’industria musicale

Lo sfogo di Martina nasce anche da un commento che le è stato rivolto e che l’accusava di essere stata solo un fenomeno occasionale, il tempo di una canzone e basta. “Tutti si sono dimenticati di te, ormai è un ricordo lontano la tua popolarità. Dovevi giocartela meglio” recita il commento che arriva anche in seguito a una nuova pubblicazione della giovane. A questo proposito Martina ha dichiarato di essere stata sgridata dal suo produttore e dal suo manager per aver deciso di condividere una sua canzone senza prima chiedere il permesso. “Scusate, mi piace troppo condividere la mia musica con chi mi vuole bene“, ha ribadito.

Tutto questo ha portato alla decisione di volersi esprimere in totale libertà su quello che la circonda e sulla sua breve esperienza avuta all’interno dell’industria musicale. Prendendo la palla al balzo ha deciso di rispondere con un freestyle pubblicato sul suo account Tik Tok.

“Ho firmato un contratto di morte / Ho venduto la mia anima e l’arte / Ma l’arte qua non c’entra per niente / Sei solo un numero per tutta questa gente” inizia così la cantante che non ha voluto mandarle a dire. Continua parlando della pressione legata a voleri esterni -“Se vuoi dire per tutta la vita ‘Sì, signore’ / Allora è giusto che tu vada a cercarti un produttore“- e a quanto questo abbia provocato il lei della sofferenza fisica e mentale. “Ho perso chili su chili perché l’immagine conta / Devo attizzare la gente / È questo quello che importa“, dichiara.

Uno sfogo che ha scosso il suo pubblico il quale ha prontamente voluto darle il proprio supporto. Ci vuole coraggio per decidere di esporsi in questo modo ma Martina ha pensato fosse arrivato il momento di farlo una volta per tutte.

