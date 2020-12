Erica Piamonte, décolleté in bella mostra per il suo total black senza veli – FOTO

L’influencer ed ex gieffina Erica Piamonte ha condiviso due scatti mozzafiato che la ritraggono in total black con shorts e top cortissimo

Erica Piamonte, 31enne nativa di Campo Bisanzio vicino Firenze, deve la sua popolarità alla partecipazione del Grande Fratello 16 e per la relazione con Taylor Mega dopo aver dichiarato la sua bisessualità, anche se con il tempo tra le due star dello spettacolo è finito tutto tra querele e avvocati.

Erica è attualmente fidanzata con il fotografo Alessandro Di Cicco, che ha conosciuto in occasione di un party organizzato proprio da Mega, e che l’ha approcciata proponendole di fare un servizio fotografico con lui. Attivissima sul suo profilo Instagram che conta 362mila follower, non rinuncia mai a raccontare le sue giornate e le diverse collaborazioni lavorative con cui viene in contatto.

Erica Piamonte, “𝐿𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑖𝑙 𝑣𝑖𝑛𝑜”

Erica Piamonte nelle ultime ore ha condiviso due scatti che la ritraggono elegantissima e disinvolta per l’ultimo shooting realizzato in questi giorni. Giubbotto in simil pelle con inserti in pelliccia, shorts e top cortissimo da cui spunta il seno in bella mostra. Un total black per lei che sa indossare con disinvoltura qualsiasi outfit, dal più elegante al più sportivo senza nessun imbarazzo. Coda alta e portamento sicuro, gioca con i capi e finge di camminare su di una passerella nonostante sia trovi in strada all’aperto.

Scrive due commenti molto importanti a corredo degli scatti, il primo è “𝐿𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑖𝑙 𝑣𝑖𝑛𝑜, 𝑠𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑖 𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝑣𝑒𝑑𝑖 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑒 𝑢𝑔𝑢𝑎𝑙𝑖”, il secondo “𝐿𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑎𝑛𝑜, 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛𝑜”. Erica è una donna molto forte e sa ciò che vuole, lo comunica nei gesti e anche con le parole, e i suoi fan apprezzano questo suo lato così incisivo del suo carattere.

“I veri complimenti arrivano sempre dalle donne 💖sei stupenda💖”, “Questa è un’ottima annata ❤️🔥”, “Stupenda”, scrive qualcuno, soprattutto donne a discapito di ciò che si può pensare.

