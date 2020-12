La Leotta bellissima in macchina con un amico molto speciale, lo abbraccia con tanto affetto e se lo stringe a sè

Diletta Leotta e il suo vero amore in viaggio insieme, l’influencer condivide una foto che la ritrae in macchina abbracciata stretta stretta al suo caro amico, un bellissimo cagnolino. Lei scrive nella didascalia “True love”, non c’è amore più sincero che per gli animali. La conduttrice di DAZN in questo periodo sta lavorando molto e una pausa per godersi il cagnolino è tutta guadagnata.

Diletta Leotta tra DAZN e le pubblicità sta riscuotendo un successo notevole

La Leotta ormai è da anni che cavalca l’onda del successo in televisione, ma ad oggi forse potrebbe aver raggiunto l’apice. Tutti la vogliono per sponsorizzare i propri brand, a partire dalla telefonia “Xiaomi”, abbigliamento uomo da lavoro “U-Power”, automobili “Kia”, collabora anche con l’app per allenarsi Buddyfit e aveva girato la pubblicità con Zlatan Ibrahimovich. Inoltre la bella conduttrice bionda fa anche la pubblicità per Intimissimi uomo sia lo spot televisivo che sponsor su Instagram. Insomma un periodo fortunato per la conduttrice di Radio 105, è decisamente il suo momento.

Ha anche fatto uscire il suo libro autobiografico dove racconta la sua vita. Su DAZN intervista ogni volta i grandi calciatori anche ex calciatori, l’abbiamo vista alle prese con la cucina nel ristorante di Claudio Marchisio, poi faccia a faccia con Cristiano Ronaldo, a pesca con Ciro Immobile e a raccontare barzellette con Francesco Totti. Il protagonista invece della prima puntata della terza stagione Linea Diletta su DAZN, è Prince Kevin Boateng con la quale la conduttrice ha ballato il moonwalk.

Ha condotto anche il Web Marketing Festival e continua ad andare in onda su Radio 105, certo è una vita movimentata la sua. Come farà a fare tutto, è una super donna. Anche sui social va alla grande, su Instagram ha 7,2milioni di follower.

