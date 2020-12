GF Vip, annunciati i primi sei nuovi concorrenti che entreranno nella casa

Sono stati annunciati ufficialmente i primi nomi dei nuovi concorrenti che entreranno a far parte del GF Vip nelle prossime settimane

L’annuncio del prolungamento del GF Vip che andrà in onda fino a febbraio ha portato scompiglio all’interno della casa nella quale i concorrenti sono rinchiusi da settembre. Sebbene il pubblico sia contrario a questa scelta, per necessità televisive ai vip già presenti se ne aggiungeranno ben dieci dando così di fatto vita quasi a un’edizione parallela. Nelle prossime settimane faranno il loro ingresso volti più o meno noti che si andranno ad aggiungere al cast di quest’anno. Dopo svariate ipotesi e il toto nomi, proprio sul settimanale di Alfonso Signorini Chi, sono stati annunciati i primi sei nuovi concorrenti. Ecco di chi si tratta.

LEGGI ANCHE -> GF Vip, Giulia Salemi contro Tommaso Zorzi: “Non me lo aspettavo da te!”

Sei nuovi concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip: chi sono

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Per il momento sono stati rivelati i nomi di tre donne e tre uomini, ai quali se ne aggiungeranno altri a breve. A fare il suo debutto al Grande Fratello sarà Samantha De Grenet, che il pubblico ha seguito anche all’Isola dei Famosi. All’interno della casa ritroverà proprio Dayane Mello, con la quale aveva condiviso l’edizione. Entrerà anche Ginevra Lamborghini, la sorella di Elettra, con il titolo di influencer. Alfonso non perderà sicuramente l’occasione per investigare sul rapporto tra sorelle che sembra non essere al momento particolarmente idilliaco. L’altra donna annunciata è Carlotta Dell’Isola, meno conosciuta, che ha tuttavia conquistato gli spettatori dell’ultima edizione di Temptation Island con la sua simpatia e irriverenza.

LEGGI ANCHE -> Barbara D’Urso si collega con il GF Vip e rimane di stucco: il racconto hot di Maria Teresa Ruta

Sul fronte uomini ci saranno ben due ritorni: Filippo Nardi, storico concorrente del Grande Fratello, e il modello e attore Mario Ermito, che ha partecipato alla dodicesima edizione della versione nip. Infine annunciato anche Andrea Zenga, figlio del portiere Walter Zenga con il quale vive un rapporto conflittuale. A loro se ne dovrebbero aggiungere altri quattro, sebbene Cristiano Malgioglio abbia già fatto il suo ingresso ufficiale nella puntata di lunedì scorso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Nel frattempo i vip rimasti in casa hanno ancora poche ore per decidere se accettare il prolungamento e rinnovare il contratto -che prevedeva l’uscita a dicembre- o se abbandonare il gioco. Per il momento sembra quasi certa l’uscita di Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini e Dayane Mello. Ma tutto può ancora succedere.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter