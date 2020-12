L’attrice Michela Quattrociocche bellissima in un completino nero a poco tempo dal suo 32esimo compleanno

La Quattrociocche domani compie 32 anni ma ne dimostra 20 è bellissima nell’ultima foto pubblicata su Instagram con indosso un completo gonna e top nero che mette in risalto le sue forme perfette. L’attrice non vede l’ora di festeggiare il suo compleanno, già a novembre aveva fatto il countdown per il giorno speciale. Chissà come lo festeggerà, sicuramente non potrà organizzare grandi cose vista la pandemia da coronavirus.

Michela Quattrociocche compie 32 anni e non vede l’ora

La bellissima attrice compie gli anni domani e non aspetta altro che poter festeggiare il suo giorno con la sua famiglia e sarà anche il primo compleanno con il suo nuovo compagno, l’imprenditore Giovanni Naldi. Chissà come lo trascorrerà questo giorno speciale e se qualcuno le organizzerà una festa, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza per il coronavirus. Arrivata a 32 anni con due bellissime figlie e un divorzio alle spalle, ma un nuovo amore che le da gioia e serenità.

Le dediche con il suo compagno sono dolcissime su Instagram, volano cuori e dichiarazioni meravigliose. Sotto l’ultima foto insieme che li ritrae in mezzo alle dune di sabbia di Goreme in Turchia, lui scrive nei commenti “Sei il mio sorriso di ogni giorno” e lei replica “E tu il mio sempre”. Un amore da favola il loro che sembra molto importante e destinato a durare nel tempo. Tra poco arriverà anche il natale e le bimbe sono la priorità, hanno già preparato le letterine a natale con largo anticipo come tutti i bambini d’altronde.

Ne hanno fatta una anche virtuale su Amazon Kids, sezione del portale dedicato ai bambini tra giochi e libri. Oltretutto per questa lettera su Amazon ha ricevute delle critiche la Quattrociocche, poiché in un momento così delicato per il paese secondo alcuni era meglio pubblicizzare piccole imprese in difficoltà e non un colosso internazionale. Tuttavia la Quatrociocche ha spiegato che per lei è lavoro pertanto non si può esimere.

