La blogger Amelia Fiore pubblica una foto su Instagram in lingerie nera che fa impazzire, è stupenda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amelia Fiore (@ameliaeffei)

Amelia Fiore in intimo su Instagram manda in delirio tutti quanti gli utenti con la sua sensualità. Sul suo profilo Instagram appaiono sempre e solo foto di lei in bikini o in biancheria intima, i contenuti sono maggiormente questi. Fa impazzire gli utenti di Instagram con i suoi scatti sexy, in biancheria intima e in bikini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Intervista a Edoardo Purgatori : “Non fermiamo la macchina della cultura”

Chi è la blogger Amelia Fiore, conosciamola meglio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amelia Fiore (@ameliaeffei)

Numero 556 delle influencer in Italia su Instagram 623mila follower, Amelia Fiore un corpo da capogiro e una sensualità che rapisce. Ex corteggiatrice a Uomini e Donne di Marco Filippin, è una donna molto bella e con carattere, si nota anche dai tatuaggi importanti che ha sul corpo specialmente sul collo. Ha infatti il collo completamente tatuato con una rosa in mezzo e intorno un motivo a ghepardo.

Il fatto di pubblicare così tante foto in lingerie è dovuto al fatto che lei pubblicizza questo marchio che appare sempre nel tag dei commenti, LivCo Corsetti Fashion. Questo marchio vende completini intimi molto sensuali e chi meglio di Amelia, con il fisico statuario che possiede, potrebbe pubblicizzarli al meglio? La donna è di Polignano a mare, bellissimo luogo della Puglia. Infatti molti scatti che pubblica sul suo profilo hanno come sfondo il bellissimo mare pugliese.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Ambra Angiolini. Gianni Boncompagni le diceva cose tremende

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amelia Fiore (@ameliaeffei)

Alla domanda di alcune utenti che le chiedono se non si stanca mai di vivere al mare, lei risponde dicendo:”del mare non mi stanco mai, dei rompi palle si”. I commenti degli utenti infiamma il web, la riempiono di complimenti e ammirazione c’è chi addirittura confessa di amarla. Una donna che fa perdere la testa, anche in tuta è sensuale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.