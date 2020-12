Gf Vip, le parole di Aurora Ramazzotti su Tommaso Zorzi

Aurora Ramazzotti è stata intervistata sull’amico Tommaso Zorzi, che è all’interno della casa del Gf Vip: le parole della figlia d’arte

All’interno della casa del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha parlato molto del rapporto con Aurora Ramazzotti. I due sono grandi amici da sempre e lui è apparso molto affranto davanti alle telecamere della casa più spiata di Italia per una lite che risale all’estate scorsa. L’influencer ha ammesso di avere un “brutto carattere” e ha poi continuato con queste parole davanti all’occhio del Gf Vip: “Auri è un pezzo di cuore, io sono il suo migliore amico e lei è la mia migliore amica. Lei per me farebbe qualsiasi cosa”. I due amici non si parlano dal 3 luglio scorso e Tommaso sembra esserci rimasto molto male. Anche mamma Michelle Hunziker è intervenuta con un messaggio, così come ha raccontato Zorzi, per cercare di mettere pace tra lui e la figlia.

Gf Vip: La risposta di Aurora Ramazzotti su Tommaso Zorzi

Aurora Ramazzotti ha finalmente rotto il silenzio sull’amico durante un’intervista di oggi al programma televisivo ‘Ogni mattina’. La 23enne è stata incalzata da una domanda a sorpresa del giornalista di ‘Chi’ Alessio Poeta, a cui ha risposto, visibilmente a disagio, soltanto con queste parole: “Secondo te, se io non ho mai parlato di questa cosa”… Come riporta “Di Lei”, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ha poi ammesso di essere ancora molto legata al suo amico e di seguire le puntate del Gf Vip. Secondo indiscrezioni, il motivo del litigio risiederebbe nel fatto che il concorrente del Grande Fratello Vip si è sentito trascurato da quando Aurora si è dedicata completamente al suo fidanzato Goffredo Cerza durante il lockdown della primavera scorsa.

I due amici avevano organizzato una vacanza a Capri ma poi lei ha dovuto rimandarla all’ultimo momento perché la nonna di Goffredo è venuta a mancare.

