Le festività natalizie si avvicinano e con esse anche le cene e i pranzi con amici e parenti. Quelle del 2020, a causa della pandemia da Covid 19, saranno ancora più intime e casalinghe. Anche se costretti in casa, però, non dobbiamo perdere la voglia di essere eleganti, di sentirci belle o belli e desiderate/i. Infatti, è proprio per questo che in questo articolo vi parleremo di tutte le tipologie di outfit che potrete adottare anche passando le feste a casa. Dopotutto, il Natale deve essere dentro di noi!

Gli outfit da indossare durante le vacanze di Natale, per rendere omaggio alle festività e incontrare amici e parenti, sono moltissimi e devono essere in perfetta sintonia con la tua personalità e con il tuo stile. In questo articolo ti spiegheremo cosa indossare per essere impeccabili e ammirati e soprattutto per stare sempre a tuo agio con te stesso.

Il casual chic per persone eleganti ma che non vogliono mettersi al centro dell’attenzione

Lo stile casual chic è tra i più amati anche perché è molto versatile e si adatta a praticamente tutte le circostanze, dal pranzo di lavoro a un evento a teatro.

E’ particolarmente adatto per le persone che vogliono essere sempre impeccabili e mai fuori luogo, per chi non ama trovarsi al centro dell’attenzione. Insomma, uno stile defilato ma di gran gusto.

Non solo il look casual chic è super comodo Dà infatti la possibilità di essere impeccabili dalla mattina alla sera senza pregiudicare il comfort. Ci si sente quindi sempre a proprio agio e sicure di sè.

Secondo alcuni tra i più rinomati personal shopper ed esperti di stile, il casual chic non è solo un modo di vestire, ma un vero atteggiamento nei confronti della moda e della vita in generale: permette di apparire eleganti e curate, ma senza rinunciare a valorizzare la propria bellezza naturale e soprattutto senza svuotare la carta di credito.

Forse quello che ti stai chiedendo è quali sono i capi casual chic che devi assolutamente avere per rendere il tuo outfit giusto. Intanto, come prima cosa, non puoi non prestare attenzione ai capi spalla.

Il capo spalla è importantissimo. Blazer, cappotti, trench: spesso sono questi capi che “fanno” l’outfit e, se ci fate caso, sono anche quelli dall’aria più costosa, e in alcuni casi dal taglio sartoriale. Sono quindi probabilmente questi i capi su cui investire, eventualmente, se volete arricchire il vostro guardaroba.

Poi ci sono i pantaloni. Si tratta di un indumento essenziale per questo stile perché anche i pantaloni sono protagonisti indiscussi.

Ci sono moltissime varietà di tagli, di modelli e di tessuti. Negli ultimi anni quelli che vanno più di moda sono i pantaloni culotte, i jeans cropped e mom jeans. Ma non solo, anche i pantaloni tayloring a vita alta e i pantaloni palazzo sono dei must have di queste ultime stagioni.

Per le festività natalizie il nostro consiglio è quello di puntare molto su maglioni intrecciati, possibilmente di lana o meglio ancora di cachemire ma anche su cardigan tinta unita morbidi e avvolgenti da indossare sopra una camicetta di seta a fantasia o anche sopra una t-shirt.

Fai sempre molta attenzione alla qualità dei maglioni e dei cardigan che indossi. Ricorda che un capo sartoriale, di ottima fattura, anche se molto semplice e poco lavorato sprigiona una luce incredibile ed è molto attraente.

Un look ironico per chi non ama prendersi troppo sul serio

Spesso i pranzi e le cene con i parenti, in particolare durante le festività natalizie, sono di una noia mortale. Diciamolo.

Succede, infatti, che lo zio di terzo grado inizi a parlare di politica o peggio ancora di sport. Oppure i tuoi parenti hanno organizzato un pranzo o una cena troppo “impostate” e nessuno osa uscire un poco fuori dagli schemi.

Ecco, se vuoi essere tu a portare una bella ventata di allegria e spensieratezza, insieme con la magia dell’atmosfera natalizia, allora ti consigliamo di andare alla ricerca di un maglione a tema natalizio.

Da qualche anno vanno di gran moda e li potrai trovare praticamente ovunque. Ci sono quelli più costosi e quelli meno “impegnativi”. E anche per quanto riguarda le fantasie ti potrai sbizzarrire.

Ci sono quelli con le renne, quelli con babbo Natale o Snoopy, ma potrai trovare anche quelli con i classici fiocchi di neve. Alcuni modelli hanno persino cuciti sopra dei sonaglietti per ricordare il rumore delle campane.

E questa non è di certo una follia che ci stiamo inventando noi. Ti basti sapere che anche alcuni marchi ormai famosissimi nel mondo della moda creati da noti influencer stanno commercializzando questi capi.

Ma non ti preoccupare, non è necessario spendere una fortuna per un capo che potrai indossare giusto un paio di volte in un anno. Anche note catene di abbigliamento internazionali vendono questi capi a prezzi molto accessibili e competitivi.

Il look glitterato per chi ha voglia di un vero party modaiolo

Se sei amante dei party in discoteca o nei locali alla moda, purtroppo, questo non è l’anno migliore per te. Però, non bisogna per forza andare in giro per locali per vestire in modo glamour.

Infatti se hai voglia di quella atmosfera cool allora a Natale e alle cene con gli amici e parenti devi assolutamente sfoggiare un look glamour e scintillante.

Tra sobrissimo glitter e sensuali trasparenze c’è solo l’imbarazzo della scelta. Non solo anche il velluto possiamo inserirlo nella categoria “glitter” perché se è vero che è un tessuto morbido è anche vero che è molto glamour e si addice perfettamente ai tuoi party natalizi.

Un po’ di scintillio non guasta mai, figuriamoci in questo periodo dell’anno. E poi, perché rilegare le paillettes, i toni metallici, il velluto, i brillantini e le luci soltanto per la notte di Capodanno? Sono tutti tessuti che si possono usare durante le feste per sfruttare in pieno la tedenza sparkling.

Insieme con le paillettes, i brillantini, gli abiti di velluto eccetera puoi pensare di abbinare accessori di pelliccia o accessori piumati perché se decidi di osare devi farlo fino in fondo.

Per esempio, per un party serale (magari quello del 31 dicembre) ti consigliamo di indossare un minidress o un tubino dalla linea semplice ed essenziale ricoperto di paillettes nere argentate o anche colorate. In alternativa puoi anche indossare un tubino corto in velluto. Il blu è molto glamour ma allo stesso tempo veramente molto sofisticato.

Puoi abbinare questo tipo di abiti con delle décolleté neutre e delle calze velate ma stanno benissimo anche con degli anfibi e delle calze a rete per dare un tocco rock al tuo outfit.

Poi se completi il tutto con un trucco scuro e deciso sarai veramente perfetta per il tuo party anche se purtroppo in casa.

Il look raffinato per chi non ama gli eccessi ma non rinuncia allo stile

Se la tua priorità è quella di risultare raffinata ed elegante, senza eccessi e senza sbavature, il nostro primo consiglio è quello di usare il tartan. Le sfilate e le famiglie reali lo eleggono il tessuto protagonista dell’autunno inverno.

Potresti optare per un solo capo a quadri da abbinare con pezzi a tinta unita per esempio una gonna o una camicia nella classica trama rosso-verde o multicolor, come vogliono le ultime tendenze. Oppure, se vuoi a tutti i costi distinguerti, ti consigliamo di scegliere un meraviglioso abito scozzese e un paio di décolleté dal tacco kitten.

Per il pranzo di Natale, però, c’è una raccomandazione da fare. Evita di usare il colore nero (che potrai invece indossare la sera) ma prediligi colori festosi come ad esempio il classico rosso.

Il rosso infatti è il protagonista di questa stagione e lo è ancor di più durante le festività natalizie. Il Little Red Dress a maniche lunghe risulta ideale per un pranzo o una cena da amici e parenti, mentre un mini abito in pizzo rosso rappresenta l’alternativa sensuale. E il pericolo di scadere nella volgarità è scongiurato.

Infine c’è la “tendenza pigiama“. No, non devi presentarti a tavola in pigiama! Quello che intendiamo dire è che puoi utilizzare dei capi che ricordano gli outfit da notte ma che in realtà non lo sono.

Per esempio, potrai indossare un abito dalle spalline sottili in seta con un cardigan in cachemire legato invita o una giacca a vestaglia in stile kimono, l’ultima frontiera dell’eleganza.

C’è una cosa, però, che non devi fare assolutamente. Anche se la cottura del cappone resta la priorità, un look trasandato non è giustificabile nemmeno se sei la padrona di casa e stai preparando un rinfresco di dieci portate.

Il must have delle feste: sua maestà il cappotto

E’ il “capo spalla” per eccellenza, quello al quale non possiamo assolutamente rinunciare sia per questioni pratiche che per il suo incredibile e intramontabile charme. Stiamo parlando del cappotto che è fondamentale per la costruzione dei nostri outfit natalizi.

Innanzitutto ci sono i cosiddetti evergreen, come per esempio quello che non passerà mai di moda: il cappotto cammello. Impossibile non averne uno nel guardaroba per un tocco classy e raffinato che pochi altri modelli sanno regalare.

Una vera e propria istituzione in fatto di capispalla anche grazie alla sua grande versatilità: perfetto su look eleganti, riesce a dare quel twist in più anche a mise super basiche. Portatelo sui jeans così come sul tailleur o sul midi dress più chic che avete nell’armadio: il risultato finale sarà ugualmente impeccabile, provare per credere!

Tra le alternative più estrose c’è sicuramente il cappotto in pelle. Nero, oppure realizzato in colori earthy tone come marrone terra bruciata, è da indossare con altri capi in pelle e stivali altissimi.

Se però vuoi osare e soprattutto ti va di splendere ti consigliamo il colore. Che sia rosso, giallo, verde o fucsia, poco importa, deve sicuramente essere voluminoso, in finta pelliccia o peluche over.

Infine, c’è la pelliccia che è l’alternativa più gettonata al cappotto. Negli ultimi anni non la indossano solo le persone di una certa età ma è stata abbondantemente sdoganata.

Gli accessori perfetti per fare un figurone a tavola

Tra gli accessori da indossare assolutamente durante i pranzi e le cene natalizi ci sono i gioielli. Loro, la luce per eccellenza di ogni look, sono una vera e propria tentazione quando l’occasione si fa importante ma, ricorda: è vietato esagerare.

Gli orecchini, le spille e le piccole pietre preziose sono proprio tra quei gioielli ai quali non devi assolutamente rinunciare. C’è una cosa che non rende il tutto molto elegante: la bigiotteria scadente.

Le spille sono tra gli accessori favoriti perché andranno ad arricchire maglioni e cappotti e saranno capaci di rendere originale ed estroso anche l’outfit di per sé più semplice.

Il nostro consiglio però è sempre quello di non esagerare. Dunque, secondo noi è meglio evitate di accostare una pioggia di anelli a orecchini taglia maxi. Pertanto, se indosserete molti anelli allora sarà il caso di indossare un paio di orecchini di perla o dei piccolissimi solitari.

Al contrario, se deciderete di mettere orecchini importanti, magari voluminosi, indossate solo un anellino.

Infine, l’accessorio indispensabile anche per la tua comodità è la borsa. In questo caso fai una distinzione tra cena e pranzo.

Se sei stata invitata a un pranzo di famiglia allora potrai indossare una borsa di media grandezza, in pelle e che si addice al tuo abbigliamento.

Se al contrario si tratta di una cena, magari tra amici, dunque un contesto un po’ più glamour ti consigliamo una bella pochette gioiello da abbinare a un out fit semplice e allo stesso tempo elegante.

Questi erano i nostri consigli di stile per non passare inosservati e allo stesso tempo rispettare la vostra personalità e il vostro modo di essere perché sentirsi a proprio agio ed essere adeguati alle circostanze è fondamentale.

